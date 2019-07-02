Два дня сюрпризов: чем удивит фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Джазовые стандарты и авторская музыка прозвучит на джазовом фестивале "SUKHUM AQUAJAZZ 2019" в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля, рассказала в пресс-центре Sputnik Абхазия художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джениа.

"Уже четвертый год мы проводим этот джазовый фестиваль. И каждый год – это новые музыканты, новые программы, новые горизонты джаза", - отметила она.

В первый день фестиваля перед зрителями выступит дикси-квинтет Liberty из Приднестровья. По словам руководителя квинтета Дмитрия Шеремета, музыканты планировали принять участие в джазовом фестивале Абхазии еще в первый год.

"Я давно хотел сюда приехать. Тот уровень исполнителей, которые принимали участие все предыдущие годы, подталкивал нас на участие. Мы привезли программу, которая является нашей "визитной карточкой" – это джазовые стандарты и диксиленд блюз, а также определенные обработки, которые познакомят зрителя с народами и культурой Приднестровья", - рассказал он.

В отличие от коллег из Приднестровья, джазмен Алексей Самарин приезжает в Абхазию в пятый раз. Вместе со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер он исполнит авторскую музыку и джазовые стандарты во второй день фестиваля.

"Впервые я побывал на джазовом фестивале в Сухуме в 2017 году, но тогда сидел в зрительском зале. Позже я познакомился с Эсмой, и нас пригласили поучаствовать в качестве артистов. Публика здесь прекрасная, ожидаем, что доставим радость людям", - отметил он.

Кларнет, труба, тромбон, туба и банджо помогут квинтету Liberty исполнить популярные джазовые хиты и авторские композиции.

"Мы ломаем шаблоны. В этой программе не будет саксофона, но будут сюрпризы, звукошумовые маракасы, вокал. Все это впервые прозвучит на сцене Госфилармонии Абхазии", - рассказал Шеремет.

А бэнд Алексей Самарина обещает удивить зрителя нетрадиционным джазом.

"Это смесь фольклора, джаза и фанка. Одним словом – фюжн. Смесь разных культур – русской, турецкой, молдавской. Вся музыка писалась в путешествиях", - добавил музыкант.

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В конце пресс-конференции организаторы фестиваля вручили билеты на его открытие директору культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактине Джинджолия, которые попросили передать подопечным фонда.

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"В жизни особенных детей не так много радости, поэтому положительные эмоции, которые они получат от концерта – бесценны", - отметила Джинджолия.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.