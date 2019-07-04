МИД Абхазии: нужны новые подходы для повышения эффективности Женевских дискуссий

Представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС приняли участие в 48-м раунде дискуссий в Женеве 2-3 июля.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Участники 48-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье заявили о необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы этого формата, сообщается на сайте МИД Абхазии.

"В ходе раунда все участники встречи выразили общее мнение о необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы Женевских дискуссий", - сказано в сообщении.

Участники переговоров продолжили обсуждение принятия совместного устного заявления о стремлении сторон к неприменению силы, которое стало бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не смогли согласовать компромиссный вариант текста устного заявления, в результате чего было принято решение продолжить работу над текстом на следующем раунде дискуссий, который намечен на 8-9 октября, отметили в МИД Абхазии.

Говоря о ситуации на границах Абхазии, Грузии и Южной Осетии большинство участников встречи выразили озабоченность в связи с введением временного ограничения на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией по реке Ингур, а также призвали абхазскую сторону снять данные ограничения в самое ближайшее время.

Абазские дипломаты в свою очередь заявили, что решение о введении временного ограничения на пересечение государственной границы по реке Ингур связано с проходящими в Грузии массовыми акциями провокационного характера. Было также подчеркнуто, что это решение носит временный характер.

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Кроме того, в ходе переговоров абхазская сторона призвала участников встречи обратить серьезное внимание на высказывание депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе, который в своем заявлении во время заседания 26-й сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия с трибуны парламента Грузии признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Представители Абхазии также отметили, что военная прокуратура Абхазии проводит расследование по данному заявлению.

"Абхазская сторона призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования факта участия Акакия Бобохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов и совершении им преступлений на территории Абхазии", - подчеркивается в сообщении.

Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта.