Лекарство от наценок: Кабмин пообещал помочь льготникам и погасить долги

Премьер-министр Валерий Бганба 3 июля провел совещание, посвященное вопросам здравоохранения. О том, какие предложения звучали на встрече и к каким выводам пришли участники совещания, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Обеспечить лекарствами

Одна из тем, которая обсуждалась в Кабмине Абхазии – обеспечение жизненно важными лекарственными препаратами специализированных медицинских учреждений, льготных категорий граждан.

"Определен перечень жизненно важных лекарственных препаратов, на эти виды лекарств будет ограничена наценка. Государство гарантирует, что на эти препараты цены не будут превышать допустимых наценок, это приведет к удешевлению лекарств", - сказал начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

В утвержденном перечне жизненно важных лекарств около ста наименований препаратов. "Идет градация, препараты, которые стоят до 500 рублей и свыше этой суммы. Соответственно, на более дорогие препараты наценка меньше, цены на эти лекарства снизятся, потому что они жизненно важные. Наценка может быть от 18% до 22% в зависимости от той градации, о которой я говорил. Это в розничной торговле, на оптовых продажах - до 18%", - подчеркнул специалист.

После того как постановление Кабмина будет принято, перечень жизненно необходимых лекарств предоставят всем лечебным учреждениям.

"Есть определенное время, сразу же переоценить все эти товары представляет определенную сложность. Поэтому мы даем возможность до определенного времени (в течение этого года – ред.) привести все лекарства в соответствие с постановлением Кабмина. Я думаю, что постановление выйдет в ближайшее время, утверждение перечня и предельно допустимые наценки выносятся одним постановлением", - сообщил Ахра Аджба.

Погасить задолженности

На совещании в Кабмине премьер-министр Валерий Бганба дал поручение главе Минздрава и Минфина до конца недели представить график погашения имеющихся задолженностей. О каких долгах идет речь и когда они будут погашены, рассказал начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

"Задолженности связаны с обеспечением наших лечебных учреждений. Долг сформировался в 2018 году, на 2019 год перед поставщиками лекарственных препаратов мы вышли с долгом, который постепенно будем погашать. Помимо 2018 года, еще были старые долги, которые переходили из года в год. На встрече с премьер-министром было принято решение в кратчайшие сроки определить график погашения, что и было сделано", - говорит он.

Задолженности, которые есть у Минздрава, внутренние.

"То есть мы должны "Абхазформации", организации подведомственной Минздраву, которая в свою очередь имеет задолженности перед российскими поставщиками. Но уже процесс пошел, определенная сумма уже погашена, будем идти по графику, мы делаем все возможное, чтобы оказывать экстренную помощь лечебным учреждениям", - сказал Аджба.

Сумма задолженности на июль 2019 года составляет порядка 42 миллионов рублей, сообщил он.

"Мы не можем останавливать лечебный процесс, нам приходится брать лекарства, потом, по мере поступления денежных средств, выплачивать поставщику", - проинформировал специалист.

Расширить географию отпуска лекарств

Еще один вопрос, который обсудили в Кабинете Министров, – возможность расширения географии отпуска лекарственных средств льготникам.

"Речь идет о льготе для отдельных категорий граждан, то есть подписано Соглашение с Россией, в котором определены категории льготников, имеющих российское гражданство, всего девять категорий. В них входят инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, дети-инвалиды и так далее", - рассказал Ахра Аджба.

Работа по обеспечению льготников лекарствами ведется в течение года, создан регистр всех потенциальных получателей лекарств.

"Были прописаны нужные им лекарства, на сегодняшний день они получают препараты. Сейчас заканчиваются ремонтные работы помещения в Гагре, чтобы льготникам было удобнее получать препараты по месту жительства. Единственная проблема в Гагрском районе, там нет государственной аптеки, мы поручили "Абхазформации", чтобы они сделали так, что льготники получали бы лекарства на месте", - говорит Аджба.

Работа по выдаче лекарств льготникам будет проводиться в гагрской поликлинике, проинформировал он.

"В остальных районах мы уже все распределили, мы занесли в регистр восемь тысяч потенциальных льготников, но препараты нужны не всем. Лекарства мы получаем раз в квартал, и лекарства получают от двух до двух с половиной тысяч человек", - заметил Ахра Аджба.

Цены на лекарства

На совещании в Кабинете Министров глава правительства также затронул тему ценообразования на частных рынках медикаментов. Он отметил, что Министерству по налогам и сборам совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии необходимо провести контрольные мероприятия.

"Премьер-министр дал указание провести мониторинг цен в государственном и частном секторе компетентными органами. Что касается частного сектора, они самостоятельные субъекты, для работы в этой сфере они в обязательном порядке должны получить лицензии, что и делается", - заметил Ахра Аджба.

Говоря о ценообразовании, он напомнил о том, что постановление Кабмина предусматривает определение цен на жизненно важные препараты. "Регулирования цен на остальные лекарственные препараты не существует", - говорит он.

Цены в частных аптеках не намного выше, чем в государственных пунктах, так как существует определенная конкуренция в этой области, заключил начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.