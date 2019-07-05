Новая отсрочка: поправки о модернизации судов вступят в силу в ноябре

Заседание Парламента Абхазии о рассмотрении сроков вступления поправок в закон "О судебной власти" прошло в пятницу 5 июля.

СУХУМ, 5 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии перенес вступление в силу поправок в конституционный закон "О судебной власти" на 1 ноября 2019 года.

"Один из базовых принципов принятой судебной реформы был принцип гласности. В связи с этим было необходимо внедрить автоматизированную судебно-информационную систему в деятельность судов. В целях обеспечения программным продуктом и специализированной техникой было принято решение о вступлении в силу данных поправок чуть позже. Для начала для подготовки материально-технической базы сроки были перенесены до 1 января 2017 года. К этому периоду систему внедрить не удалось, поэтому Парламент принял решение перенести вступление в силу поправок на 1 января 2018 года, а далее до 1 июля 2019 года. К сожалению, и к этому сроку не удалось реализовать", - отметил депутат Парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба.

"Надеемся, что к новому указанному сроку судебная реформа пройдет в максимально комфортном режиме", - подчеркнул парламентарий.

Положение о сроках вступления поправок в конституционный закон "О судебной власти" было принято Парламентом во втором и окончательном чтении.

25 июня Верховный суд Абхазии сообщил о том, что суды республики в течение месяца не будут проводить судебные разбирательства. Причина в том, что на последней сессии Парламент, не набрав кворума, отложил решение вопроса об очередном переносе поправок в закон "О судебной власти".

Поправки предполагали введение электронного формирования состава суда и видео- и аудиозаписи судебных заседаний с 1 июля 2019 года. Ранее Парламент уже переносил на полгода дату начала действия этих норм.

Камнем преткновения стало финансирование проекта, которое, по оценкам Верховного суда, должно составить 30 миллионов рублей. Минфин посчитал такую сумму нецелесообразной.