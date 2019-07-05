Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины обширного Скандинавского циклона и теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами возможны кратковременные осадки с грозой, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +17 +22°С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.