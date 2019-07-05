Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами возможны кратковременные осадки с грозой, в воскресенье преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17 +22°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.