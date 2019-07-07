Совместными усилиями: Минсельхоз призвал сельчан к борьбе с американской бабочкой

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Жители сел и районов Абхазии должны оказать содействие государству в борьбе с распространением американской бабочки в республике, сказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия.

По его словам, в этом году из-за жаркого лета, американская бабочка увеличила темпы размножения в районах и селах республики. Администрации районов выделяют селам и жителям необходимую технику для обработки деревьев.

"К сожалению, у государства нет возможности финансировать обработку и лечение в каждом селе. Жители должны также стараться своими усилиями останавливать размножение. Если на дереве они заметили очаг размножения, то необходимо незамедлительно его отрезать и сжечь. Если не уничтожить, то бабочка распространится и дальше будет размножаться. Однако бабочка опасна только тогда, когда находится на дереве, если она с него упадет, то уже не представляет опасности и не сможет размножаться", - добавил он.

Больше всего в Абхазии американская бабочка распространена в Гулрыпшском, Очамчырском и Сухумском районах.

"Главы районов пытаются своими силами решить проблемы, приобретают препараты, лечат с помощью специальной сельхоз техники. Но невозможно одним разом охватить все места распространения бабочки. Есть определенные очаги поражения. Если урон нанесен больше 30 процентов сада, то уже необходимо привлекать специалистов. В плане выделения специальных препаратов у Министерства сельского хозяйства нет проблем. Мы готовы выделить препараты для каждого района и даже предусмотрели резерв", - рассказал он.

Родина американской белой бабочки - Северная Америка. В Абхазии этот карантинный вредитель числится с 1985 года. Распространяется бабочка как путем активного перелета, так и в стадиях гусеницы и куколки с растительной продукцией, в упаковочном материале и транспортных средствах.

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Типичные места обитания белой бабочки - это насаждения в населенных пунктах, приусадебных садах, парках, древесная и кустарниковая растительность вдоль дорог и вокруг водоемов. Встречается бабочка также на опушках лесов, в полезащитных лесополосах и отдельных небольших рощицах.

Вспышка распространения американской бабочки в Абхазии наблюдалась 2018 году. Вредитель попал в республику из Сочи и далее распространился в Гагрском и Гудаутском районах.

Американская бабочка наносит вред более 300 видам растений.