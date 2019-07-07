Вышел на тропу спорта: история умельца, создающего древнее оружие абхазов

О том, как учитель физкультуры сельской школы Батал Хашба увлекся созданием традиционных абхазских луков и стрел, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как начинал

Казалось бы, что может быть общего у физкультуры с изготовлением традиционного вида абхазского оружия – лука и стрел. Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы отправились в село Пакуаш Очамчырского района, где живет мастер-самоучка и по совместительству учитель физкультуры местной школы Батал Хашба.

Мастер встретил нас у администрации села, затем, попросив поехать за ним, сел за руль своего ГАЗ-24. Через несколько сот метров асфальтированная часть дороги закончилась. Мы подъехали к дому Батала уже по грунтовке, здесь на возвышенности открывался красивый вид на окрестности и соседние села.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовитель луков и стрел, Батал Хашба

Хозяин пригласил пройти во двор, предложив первыми переступить через калитку гостям. Отметив его учтивость мы все же настояли на том, чтобы первым зашел хозяин. После непродолжительной "церемонии" мы оказались во дворе, часть которого затеняла яблоня, а под ней стояли лавочки. Сюда мы и присели.

"Именно на этом месте я и мастерю", - сразу отметил Батал.

Отдельной мастерской у него нет, как и специальных станков, он использует самые обычные подручные средства: нож, топор.

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Попросив нас немного подождать, мастер куда-то ушел, через несколько минут вернулся с тремя луками и стрелами в руках и стал демонстрировать свои "произведения".

© Sputnik / Томас Тхайцук Для изготовления лука Батал использует самые обычные подручные средства, такие как нож и топор

Батал уже пять лет работает физруком в пакуашской школе №1. Стрельба из лука с недавних пор вошла в программу в рамках обучения детей национальным видам спорта. В последние три года в Абхазии проводят республиканский турнир по стрельбе из лука.

"Когда стрельбу из лука включили в школьную Спартакиаду, я задумался над тем, чтобы попробовать сделать своими руками лук и стрелы", - поделился он.

После того, как Батал рассказал о своем увлечении, мы захотели попробовать оружие в деле. Роль мишени выполняло бревно. Взяв самый массивный лук, я попробовал натянуть тетиву. Попытка провалилась. Первый блин был комом, впрочем, как и второй, стрела упорно отказывалась лететь дальше 3-4 метров. Нескольких неудачных попыток было достаточно, чтобы я взял лук поменьше, с ним дела пошли лучше, даже удалось несколько раз поразить цель.

Благородная цель

Батал поставил перед собой цель начать учить стрельбе из лука в рамках уроков физкультуры. На сегодня он сделал только несколько экземпляров луков, но мастер не намерен останавливаться на достигнутом. По его признанию, он никогда раньше не пробовал делать лук и стрелы, однако имеет опыт изготовления других предметов для ведения домашнего хозяйства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал хочет начать преподавание этого вида спорта в рамках уроков физкультуры

"Материал для изготовления лука нужно резать в тот период, когда в нем мало влаги. После того, как ветвь дерева срублена, она должна сушиться в тени не менее полугода, затем, можно приступать к изготовлению лука", - говорит мастер.

Лук он изготавливает из падуба колхидского. По словам мастера, материал этого дерева как нельзя лучше подходит для работы, хорошо гнется и не ломается. На то, чтоб вырезать лук из дерева уходит несколько дней. После нужно натянут тетиву.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стрелы мастер делает из сеток соснового дерева

В будущем Батал планирует применить дерево шелковицы, которое также отличается хорошей гибкостью и прочностью. Это дерево "мягкое", но сломать его трудно. В качестве тетивы мастер использует прочные шелковые нити.

"В этом деле спешить нельзя, надо набраться терпения и делать каждую деталь очень скрупулезно. Только так получится", - делится Батал секретом успеха.

В дальнейшем мастер надеется собрать команду из пяти школьников, чтобы принимать участие в школьной Спартакиаде по этому виду спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер надеется собрать команду чтобы принимать участие в школьной спартакиаде

После того, как соседи мастера узнали о том, что он своими руками сделал лук и стрелы, многие стали интересоваться деталями "производства" и, конечно, пробовали пострелять.

Мастер еще совершенствует изготовление стрел, сейчас он делает их из веток соснового дерева, однако они часто ломаются, и он рассматривает другие варианты.