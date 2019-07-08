Пилот, крестьянин и отшельник: "маленькая Эстония" в Абхазии

Больше века назад сотни эстонских семей переселились в Абхазию, многие из них остались здесь навсегда. О том, как переселенцы из Прибалтики оказались здесь, чем живут, как влюбляются и расстаются, читайте в репортаже корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Шоу" у Труманов

Из небольшого бельэтажного дома выходит высокий, крепкого телосложения, седовласый мужчина. Застегивая на ходу рубашку, он подходит к калитке и с улыбкой приветствует нас. У него почти "кинематографические" имя и фамилия - Оскар Труман. Его предупредили заранее о приезде журналистов в село Допукыт, известное еще и как Эстонка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Эстонка, Оскар Трумен

Небольшое историческое отступление. Село Допукыт расположено в Гулрыпшском районе примерно в двадцати километрах от Сухума в долине реки Кодор. Название его происходит от абхазской фамилии Допуа. Принято считать, что представители этого рода были первыми, кто занял те земли. В конце XIX столетия это местечко стало одним из нескольких в Абхазии, наряду с селами Верхняя и Нижняя Линда в Сухумском районе, Сальмой вблизи реки Псоу, куда массово переселялись жители из Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи.

Предки Оскара Трумана были в числе первых переселенцев. Откуда именно они прибыли в Абхазию, он доподлинно не знает. Во дворе по-прежнему стоит дедовский дом, построенный более ста лет назад. С годами часть здания обрушилась и стала не пригодна для жилья. Возвели новое.

Не успев присесть на лавочку в свитой из виноградной лозы беседке, Труман делится радостной для его семьи новостью. Буквально за несколько минут до нашего приезда ему позвонили из Эстонии и сообщили о том, что найдены документы, по которым потомки его отца – Юрия Трумана – имеют право получить эстонское гражданство. Сам Оскар еще не решил, будет ли заниматься этим вопросом, но его дочь и внучка, скорее всего, воспользуются этой возможностью, предположил он.

По деревянным ступенькам крыльца дома медленно спустилась женщина в распахнутом "леопардовом" халате, с красным фартуком. Бросила оценивающий взгляд на гостей и властным тоном велела освободить стол.

"Так, убираем свои бумажки и технику. Сейчас будем пить кофе", - приказывает супруга Оскара Галина и ставит поднос. Присела рядом с мужем, вальяжно закурила сигарету и переключила все внимание на себя.

Сначала могло показаться, что Галина Николаевна нам не рада, но спустя пару минут общения поняли, что ее строгость и даже хлесткость выражений - всего лишь маска и проверка на "прочность" журналистов, которых у них в доме успело побывать немало. Словно актриса на сцене, она в мгновенье превращалась из деспотичной барыни в милую даму, переживающую, если кто-кто из гостей не допил кофе или не попробовал кизиловый компот.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галина Труман

Галина Труман поинтересовалась семейным положением каждого, национальной принадлежностью и вынесла свой "вердикт". Мы выяснили, что самый умные народы мира - это евреи и армяне, что польстило нашему оператору Акопу, выяснили, что 32-летний фотокорреспондент Томас – ребенок, который любит ягоды, а автор этих строк, оказывается, похож на корейца. Правда, через полчаса мой "антропологический" статус был переведен в "чукчи".

Эстонская "пленница"

Непринужденная и веселая обстановка плавно расположила на романтический лад. Стоит признаться, супруги долго сопротивлялись и не хотели делиться своей историей, но в итоге сдались перед настойчивостью журналистов. На первый взгляд, Галина и Оскар абсолютны разные люди. Глава семейства - человек спокойный и мягкий, а его "огненная" избранница эмоциональная и порой жесткая.

"Ну, что я сделаю, если я такая? Я же цыганка", - призналась хозяйка.

Они познакомились около полувека назад. Молодая Галина тогда работала на заводе по сборке электробритв в Харькове, но мечтала летать. Для того чтобы стать стюардессой, ей было нужно хотя бы один год проработать в аэропорту и Галина устроилась заправщицей самолетов.

"В тот день я по лестнице поднялась на АН-24 и начала его заправлять. Вот и "назаправлялась". Оскар испугался, что я сделаю, что-то не так и тоже полез наверх. Помог. Скажу честно, тогда он мне вообще не понравился", - поделилась деталями первой встречи с будущим мужем Галина.

Оскару, напротив, Галина понравилась сразу, и он стал за ней ухаживать. Красивую заправщицу даже пришлось отбивать у ее жениха, врача из Баку. Бортмеханику из Эстонки пришлось пойти на хитрость. Он обратился к отцу Галины, который тоже был летчиком, и попросил отпустить ее на несколько дней отдохнуть с ним. Взяв с кавалера слово, что с дочерью все будет в порядке, отец согласился.

"Я ее украл", - радостно и с долей гордости за свой поступок, констатировал Оскар.

Так Галина оказалась на борту самолета, который приземлился в аэропорту Сухума. Но даже тогда она не знала, что выходит замуж.

"В аэропорту меня с цветами встретила

© Sputnik / Томас Тхайцук Оскару Галина понравилась сразу, и он стал за ней ухаживать

его семья. Сели в "Москвич" и мама Оскара сказала, что теперь у нее будет третья дочка, а я все понять не могла, о чем она говорит. Приехали сюда. Здесь нас встречали соседи и бросали тюльпаны под ноги. Расписала нас тетя Оскара, которая работала секретарем сельского совета, прямо в доме", - вспоминает Галина.

Она призналась, что чувство любви к супругу появилось не сразу. Оскар много летал и подолгу не бывал дома. Им понадобилось какое-то время для того, чтобы привыкнуть друг к другу и новому образу жизни. Два раза Галина подавала на развод, но ее муж ни разу не пришел в суд. Продолжал за нее бороться.

Попытки "разбежаться" прекратились, и у Труманов началась размеренная семейная жизнь, родились дети. Галина устроилась в справочное бюро сухумского аэропорта, а ее мечта стать стюардессой так и не осуществилась.

Жизнь в полете

Азы летного дела Оскар Труман получил в Керчи. После окончил авиационное военное училище в Саки и вернулся в Абхазию. На работу в сухумском аэропорту устроиться ему удалось лишь спустя год, когда появилась вакансия. Начинал с техника, и через какое-то время Труману дали должность бортмеханика.

"Летали по всему Советскому Союзу. За границей не был. После прилета обычно у нас были свободные сутки, и мы отдыхали, гуляли. Интереснее всего было в Москве, Ленинграде, Свердловске. Наш аэропорт в то время "гудел". Каждые несколько минут самолеты взлетали и приземлялись", - с ностальгией вспоминает он.

Первый самолет, на котором летал абхазский эстонец, был АН-24. Через десять лет пересел на ТУ-134. За более чем двадцать лет работы в сухумском аэропорту Труман налетал около 18 тысяч часов. В общей сложности он провел в небе два с половиной года.

После Отечественной войны народа Абхазии сухумский аэропорт перестал принимать рейсы. Из бортмеханика Труман вынужденно

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый самолет, на котором летал абхазский эстонец, был АН-24

переквалифицировался в техника по обслуживанию вертолетов, а позже в кладовщика. На заслуженный отдых ушел в конце 2018 года в возрасте восьмидесяти лет.

С финансами в семье Труманов ситуация непростая, призналась пожилая пара. Помимо абхазской и российской пенсий, небольшой дополнительный заработок приносит старая мельница. С каждого перемолотого мешка кукурузы и другой крупы Оскар берет десять рублей.

Трумены занимаются садом и огородом, выращивают фрукты и овощи, держат несколько голов скота. Жизнь на селе, подчеркнул Оскар, требует трудолюбия и сил, без этого не выжить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оскар с ностальгией показывал черно-белые снимки

Беседа переместилась в дом. Труманы вытащили из шкафов несколько запылившихся семейных альбомов. Оскар с ностальгией показывал черно-белые снимки, на которых он молодой вместе с экипажем стоит на фоне самолетов. В хорошем состоянии сохранились фотографии родителей. Перевернув одну из страниц альбома, увидели фотографию очаровательной девушки с модной по тем временам прической и серьезным взглядом.

"Теперь вы понимаете, почему я ее украл?" - с улыбкой ждет одобрения своему выбору Оскар, показывая фотокарточку супруги в молодости. Мы оценили хороший вкус бортмеханика.

В быту семьи Труман эстонского духа сохранилось мало. Пожалуй, единственное, что напоминало об Эстонии, это фарфоровые ангелочки на верхней полке серванта, которые из прибалтийской страны привезла дочь Виола. На эстонском языке в семье говорит только Оскар.

"Европейский" союз

Природа в Эстонке мало чем отличается от других сел Абхазии - много зелени, небольших пастбищ. Дороги в неплохом состоянии, и на легковушке по ним можно спокойно проехать. Есть несколько продуктовых магазинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук В селе много заброшенных домов

Густонаселенная в прошлом Эстонка сегодня переживает не лучшие времена. Много заброшенных домов, некоторые из которых уже явно не подлежат ремонту. Молодежь встречается редко. Большинство переехало жить в город. В центре села, недалеко от руин библиотеки и сельского клуба, расположен мемориал в честь павших солдат в Великой Отечественной войне, над которым возвышается каменный орел с широко распростертыми крыльями. На сложенном из камней обелиске высечено 27 имен защитников Родины, половина из них - эстонцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мемориал в честь павших солдат в Великой Отечественной войне

Местные жители вспоминают, в советские годы в Эстонке проживало несколько тысяч человек и больше одной тысячи эстонцев. Греки исчезли в 1949 году, когда по приказу Сталина их депортировали в Казахстан.

Сейчас в Допукыте в основном проживают абхазы, армяне, в меньшей степени русские. Оставшихся там эстонцев можно сосчитать по пальцам одной руки.

Эндрику Пихлаку 68 лет. Он и двое его братьев родились и выросли в Эстонке, но жить в Абхазии остался только он. До войны, вспоминает Эндрик, жизнь била ключом, все работали в колхозе.

"Хоть и трудно было, но по тем временам у нас было все. Собирали чай, сажали кукурузу, табак, герань, базилик. Работали где-то по двадцать часов в сутки. Всего четыре часа на отдых. Так было в 1950-1960 годах, но потом стало полегче, конечно", - поделился Пихлак.

Утро в колхозе начиналось в 6:00 на чайной плантации. Каждый крестьянин не мог заняться другими делами, пока не соберет 40 килограммов листа. Поэтому на плантации шли целыми семьями и старались быстро управиться с ежедневным "оброком". До четырех часов дня собирали табак, а в шесть вечера снова на чай.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Эндрик Пихлак

Предки Эндрика тоже были одними из первых, кто поселился в Абхазии. Он тоже уже не помнит при каких обстоятельствах и откуда конкретно приехали предки. По рассказу его дедушки, новоселам предложили занять территорию села Шаумяновка, которая расположена выше Эстонки, но там не было воды. Переселенцы решили разместиться ниже.

Семье Пихлак выделили несколько гектаров земли. В короткий срок они возвели небольшие дома из дуба и каштана. Спустя нескольких десятков лет, рядом построили новый большой дом, а столетние деревянные балки от старого пригодились для возведения сарая и коровника.

Во дворе все еще стоит колодец глубиной около пяти метров, который вырыл дед Эндрика. Кристально чистая и прохладная вода бесперебойно поступает в дом с помощью электрического насоса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Во дворе стоит колодец, который вырыл дед Эндрика

В тяжелые послевоенные годы друзья Эндрика помогли ему со строительством теплицы по программе ООН. Всего по Абхазии 12 таких теплиц. В этом парнике, размером пять на 40 метров, Пихлак выращивает клубнику, огурцы, помидоры, зелень. В этом году он впервые посадил несколько корней дыни, которые уже дали плоды.

Эндрик поддерживает связь с родственниками в Эстонии, но сам он там никогда не был. Пихлак не говорит на эстонском языке, но понимает его. Неплохо владеет армянским. Из Эстонии у него на память только двадцать евро, которые ему прислал друг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Друзья Эндрика помогли ему со строительством теплицы

"Мы уже не те эстонцы, которые были раньше. Мы абхазские эстонцы. Лично я стараюсь следовать абхазским традициям и культуре. Переживаю за нашу страну и хочу, чтобы здесь все было хорошо", - признался Пихлак.

В том, что семья Эндрика следует абхазским традициям, мы убедились сами. Пока общались с хозяином, за считанные минуты его супруга Ольга – чешка по национальности - накрыла стол. Гостеприимство в этом доме не просто слово. Почти все угощенья были из домашнего хозяйства.

© Sputnik / Томас Тхайцук За считанные минуты его супруга Ольга, чешка по национальности, накрыла стол

Эстонцы оказались очень романтичными людьми. У Эндрика и Ольги есть своя "лавстори". Не такая "небесная", как у Оскара и Галины, но без счастливой случайности не обошлось. Однажды Эндрик возвращался с сухумского рынка и в автобусе увидел Ольгу. Тогда он не решился подойти к ней, но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Ближе к вечеру пришел сосед и пригласил его к себе, предварительно сказав, что на застолье будет девушка из города, с которой ему не помешало бы познакомиться. Эстонец догадался, о ком идет речь, и поспешил на рандеву.

© Sputnik / Томас Тхайцук Супруги Эндрик и Ольга

"Мы посидели, пообщались. Закончился алкоголь, и я сказал, что мы сходим с Ольгой ко мне домой и принесем. Ушли с концами. Так она здесь и "приземлилась", - улыбаясь рассказал он.

Эндрик и Ольга поженились 23 года назад. Общих детей у них нет.

Одиночка

Несмотря на то, что нас сопровождала Галина Труман, которая вызвалась помочь сориентироваться на местности, найти дом эстонца Валерия Рауда удалось не сразу. Благо, подсказали соседи.

"Видите чуть дальше зеленый деревянный забор? Зайдете во двор, пройдете до конца, и слева будет дом Валеры", - направил нас один из сельчан.

На тот момент казалось, что все предельно ясно и отыскать Валерия уже будет несложно, но на деле вышло не совсем так. Открыли калитку того самого зеленого забора и попали во двор заброшенного дома. Позже выяснилось, что в нем когда-то жила эстонская семья, которая продала его и уехала.

Других строений в поле зрения не было. В поисках Валеры забрели на какое-то поле. Вдали показалось одноэтажное строение, которое тоже оказалось необитаемым. Кроме лая собак, доносившихся непонятно откуда, ничего вокруг не говорило о том, что здесь кто-то живет.

"Валерий", - без особой надежды прокричал я во весь голос несколько раз. Вдруг неподалеку послышалось долгожданное "Оу!".

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Рауд

Дом Рауда стоял чуть левее от нас, но из-за густой растительности его не было видно. Появился высокий, плотного телосложения мужчина. Объяснили, зачем приехали. Валерий заулыбался своей "золотой" улыбкой и пригласил к себе.

"На камеру будете снимать?" - спросил он и, получив положительный ответ, зашел в дом, чтобы переодеться. Пока его не было, незваных гостей сторожила дворняга, не отводя взгляда и предупреждая еле слышным рычанием, что вести себя лучше аккуратно. Это была Матильда – бродячая собака, прибившаяся к Валерию несколько недель назад, которая и разбавляет его одиночество.

Валерию Рауду 57 лет. Родился в Эстонке. Родители и брат уже умерли, а с женой развелись. Старшая дочь вышла замуж в город, а младшая учится в Сухуме на экономиста. Дети навещают в основном по праздникам. Дом у Валерия большой, и в нем чувствуется нехватка женской руки, но холостяк не унывает.

"Я пока не совсем дряхлый старик. Может, еще женюсь", - не теряет оптимизма он.

У Валерия солидное хозяйство - держит шесть голов скота, выращивает киви, инжир, алычу, виноград, хурму. Собранный урожай возит на столичный рынок, но в этом году неурожай, плодоносящих корней киви стало меньше. Хлопот много, и жить одному сложно, признается он.

© Sputnik / Томас Тхайцук У Валерия солидное хозяйство - держит шесть голов скота, выращивает киви, инжир, алычу, виноград, хурму

В Эстонии последний раз он был около тридцати лет назад. Там живет его родная сестра, но приезжает в Абхазию очень редко. Сам Валерий возвращаться на историческую родину не планирует. Поздно уже, объясняет.

"Ты почему так поседел?" - внезапно спрашивает Валерия Галина Труман. Вроде и живут в одном селе, но, как оказалось, не виделись уже больше десяти лет.