Вина Абхазии получили два "золота" и два "серебра" на форуме в Сочи

Шестой Черноморский форум виноделия прошел в Сочи с 5 по 7 июля.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Продукция предприятия "Вина и воды Абхазии" заняла два первых и два вторых места на шестом Черноморском форуме виноделия в Сочи, сообщил в интервью радио Sputnik главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

По его словам, в форуме принимали участие вина, ликеры и коньяки из Абхазии, Армении, Болгарии, Грузии, Приднестровья, Румынии, Украины, а также из Крыма, Краснодарского края, Дагестана. Всего было представлено более 200 видов продукции.

Абхазия получила "золото" за белое вино "Ашта Лаша" и красное вино "Атауада". "Серебро" взяло красное "Ашта Лаша" и белое полусладкое "Абхазское игристое" вино.

"На форуме были очень сильные конкуренты, такие как "Абрау Дюрсо". Это специализированные предприятия по производству игристых вин, в отличие от нас. Для нас это не главный конек, поэтому мы очень довольны, что получили серебро", - отметил Авидзба.

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Успех абхазских вин на различных международных площадках не случайность и удача, считает главный винодел.

"У нас очень большой опыт производства вин и очень сильные и квалифицированные специалисты. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Наша победа – это не чудо, это результат большой работы и труда", - добавил он.

Шестой Черноморский форум виноделия - специализированное отраслевое мероприятие, которое поддерживает Министерство сельского хозяйства России. Главная цель форума – создание механизмов сотрудничества и партнерства участников. В рамках форума проводятся лекции по правовому регулированию виноделия, дегустационный салон, выставка, мастер-классы компаний, презентации IT-проектов маркетинга вина.