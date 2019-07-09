Отпуск в больнице: что известно о состоянии туристов, пострадавших в ДТП в Пицунде

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с туристами из России произошло 8 июля под Пицундой.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жизни людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие под Пицундой 8 июля, ничего не угрожает, сказал в интервью Sputnik главный врач Центральной районной больницы Гагры Вячеслав Аргун.

"Всего к нам доставили 16 человек, из них на стационарном лечении находятся девять человек, остальные выписаны на амбулаторное лечение. Есть пациенты с переломом обеих ключиц, у одного перелом плеча, есть люди с сотрясением мозга", - проинформировал он.

Из девяти человек, проходящих стационарное лечение, двое местные жители, все остальные – российские туристы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и других городов.

У одной из пациенток перелом остистых отростков позвоночника, ей необходимо оставаться на лечение в Гагре месяц, после чего ее можно будет отправить на лечение по месту жительства, подчеркнул он. По словам Аргун пациентка сможет ходить, но ей необходимо пройти курс лечения.

Пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что ведомство отслеживает ситуацию, связанную с ДТП с российскими туристами.

"Нам стало известно об этом инциденте практически сразу, по данному вопросу у нас работает консульский отдел посольства, и в частности, консульский пункт, который развернут во время летнего периода в Гагре. Руководитель пункта в непосредственном контакте с врачами лечебницы", - отметил он.

Об инциденте было сразу доложено в информационно-кризисный центр МИД России, которая отслеживает подобные ситуации с россиянами, проинформировал Лавриков.

"Об инциденте также уведомили Российский центр медицины катастроф в Москве, но по нашим сведениям, какая-то экстренная транспортировка людей в Россию пока не требуется", - отметил он.

Авария произошла 8 июля утром. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen, в котором было 15 пассажиров, опрокинулся на бок.