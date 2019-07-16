Аварии в Гагре и Пицунде: как себя чувствуют пострадавшие

Аварии в Пицунде и Гагре произошли 8 и 12 июля. В результате ДТП пострадали граждане России, Украины и Абхазии.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Все пострадавшие в результате ДТП в Пицунде выписаны из Гагрской районной больницы, сказал Sputnik главный врач больницы Вячеслав Аргун и отметил, что часть получивших травмы в аварии в Гагре все еще проходят курс лечения.

В результате столкновения автомобилей "Volkswagen CRAFTER" и "Mercedes-Benz" в Пицунде 8 июля в Гагрскую районную больницу попали 16 человек, из них на стационарном лечении осталось девять человек – семеро туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов и двое местных жителей.

К 9 июля в больнице осталось трое пострадавших, так как часть предпочла продолжить лечение в Сочи, двое уехали в лечебные учреждения Санкт-Петербурга.

"На сегодняшний день все пострадавшие в результате ДТП в Пицунде выписаны из Гагрской районной больницы. Гражданка Украины, которая попала в больницу с переломом остистых отростков позвоночника, была транспортирована в Донецк, откуда ее отвезут в Ростов. Реабилитация будет проходить около одного месяца, но пациентка встанет на ноги. Гражданка Кукарина, доставленная со множественными ссадинами тела, рваной раной правого локтевого сустава и сотрясением головного мозга, проходит лечение в Сочи", - рассказал Аргун.

На стационарном лечении в гагрской ЦРБ находился также гражданин России. По словам пресс-секретаря Посольства России в Абхазии Дениса Лаврикова, он был выписан 9 июля, состояние его здоровья не вызывает опасений.

В результате столкновения автомобилей Honda Fit и Volkswagen в Гагре 12 июля погибла уроженка города Сыктывкар (1953 года рождения) и житель Сухума Павел Милтоньян (1953 года рождения). Шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в Гагрскую районную больницу, пятеро из них – туристы.

"Четверо все еще находятся на лечении и будут в больнице до 18 июля, так как травмы у них достаточно серьезные и требуют наблюдения. Среди пострадавших был и ребенок 2011 года рождения, его уже выписали из больницы", - рассказал Лавриков.

Водитель автомобиля Honda Fit был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, с переломом ребер, черепно-мозговой травмой, разрывом селезенки, печени и переломом бедра. По словам Аргун, он был экстренно оперирован и транспортирован в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

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