Дом для Балу: медвежонок из Дурипша поселился в Подмосковье

СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Медвежонок Балу из Дурипша принят в фонд по спасению диких животных "БИМ" в Подмосковье, сообщила Sputnik директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба.

"Мы заказали специальную машину, заранее были обговорены размеры ящиков, чтобы он чувствовал себя комфортно, и Балу был успешно транспортирован в Подмосковье", - отметила она.

Директор благотворительного фонда защиты животных "БИМ" Дарья Тараскина отметила, что медвежонок хорошо чувствует себя и без проблем перенес дорогу.

"Пока что Балу будет жить в вольере с такими же маленькими медвежатами. Какое-то время они поживут вместе, будут играть. Это нужно для развития и психологического здоровья медвежонка. А затем у него, конечно же, будет собственный вольер, так как приют станет постоянным местом жительства Балу", - рассказала она.

По словам Отырба, забрать Балу хотели и контактные зоопарки.

"Но это было не для нас. У нас был общий чат по спасению, был подключен весь мир. Его хотели забрать даже в Европу, но это было бы очень дорого для нас, поэтому мы выбрали этот приют", - добавила она.

Судьбой медвежонка, находившегося в Бзыбском ущелье на привязи, первой обеспокоилась туристка Надежда Трифонова, которая обратилась в редакцию Sputnik в апреле.

Государственный комитет по экологии наложил штраф на хозяина медведя Саида Джергения, но из-за того что в Абхазии нет центра реабилитации диких животных, изъять зверя не получилось.

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Балу забрала директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба, которая и нашла медвежонку новый дом в Подмосковье.