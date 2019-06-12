Новый дом для Балу: медвежонка из Дурипша ждут в Подмосковье

Первой судьбой медвежонка, находившегося в Бзыпском ущелье, обеспокоилась туристка Надежда Трифонова, которая обратилась в редакцию Sputnik в апреле.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Медвежонок Балу, которого держали на привязи в Бзыпском ущелье, будет временно жить в селе Алахадзы, рассказала Sputnik директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба.

По ее словам, хозяева медвежонка сами обратились в фонд и попросили приютить Балу.

"В первый день мы оставили его на ночь в бывшем зверинце, который находится по дороге к Рицинскому ущелью. Утром я его забрала, он находится дома у моего брата в Алахадзы", - сказала она.

При транспортировке медвежонок показал свой характер, рассказала Саида. Балу успел укусить ее и супруга. Временные владельцы успели накануне привить медведя от бешенства.

По словам Саиды, Балу уже ждут в центре по спасению медвежат в Подмосковье. Осталось оформить все документы. Кроме того, подписчики фонда "Багира" в социальных сетях уже собрали 25 тысяч рублей на новый вольер для медведя, в котором он сможет комфортно себя чувствовать до отъезда.

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Бывший хозяин медведя Саид Джения признался, что расставаться с Балу было непросто.

"Просто я уже своими силами не справлялся с ним. С каждым днем, с возрастом он будет более агрессивно вести себя. Нам, конечно же, было очень жалко его отдавать. Мы очень привыкли к нему, но уже не можем за ним смотреть. Там нужны другие условия, а их у нас нет", - добавил он.

О том, что в Бзыбском ущелье медвежонка держат на цепи, сообщила Sputnik туристка из Нижнего Новгорода Надежда Трифонова.

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Государственный комитет по экологии наложил штраф на хозяина медведя Саида Джергения, но из-за того, что в Абхазии нет центра реабилитации диких животных, изъять зверя не получилось.