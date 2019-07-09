"Фабрика" семей: есть ли в Абхазии работа для свах

О том, как людям в Абхазии помогают создавать семьи, куда они для этого обращаются и почему в республике много тех, кто еще не встретил свое счастье, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Борьба с холостяками

Несмотря на то, что никто точно не может подсчитать количество холостых мужчин и незамужних женщин в Абхазии, все в республике знают, что их много. Для того чтобы помочь найти друг друга, в начале 2000-х годов в Сухуме появился благотворительный демографический фонд "Анасып", куда на работу пригласили потомственную сваху Нанули Сичинава.

"Моя тетя была свахой, к ней постоянно приезжали люди, с раннего детства я знала, что тетя сводит людей. Повзрослев, я сама начала этим заниматься, и мне это понравилось", - призналась Сичинава.

Первый удачный опыт сватовства у Нанули произошел, когда ей было всего 18 лет, а точное количество пар, которых она свела, уже и не помнит.

Что-то с фондом не заладилось, и он прекратил работу, но Нанули Сичинава не угомонилась и решила открыть собственную организацию с таким же названием, перенеся "штаб-квартиру" из столицы в родную Гагру.

"С тех пор прошло 16 лет, мы работаем в Гагре, и к нам обращаются люди не только из нашего района, но и со всей Абхазии. Был такой пример, когда мне рассказали о том, что в селе Акуарчапан живет шикарная девушка Анжела Аджинджал, я встретилась с ней, поговорила. Решила познакомить ее с парнем Вадиком Пилия из Гагры. Мы с ним приехали в Сухум, они познакомились, и уже через два дня мы ее привезли в Гагру", - с гордостью делится она деталями удачной "операции".

Сегодня у пары растут двое детей - дочка и сын, девочка уже ходит в школу.

"Я всегда говорю, первым должна увидеть и познакомиться с парнем, у меня глаз уже наметан, сразу вижу, какая девушка подойдет тому или иному мужчине. Конечно, городская девушка, которая родилась и выросла в Гагре, не поедет жить, к примеру, в Члоу, в Араду или куда-то еще. Я стараюсь устроить городских девочек в город, сельских соответственно в село", - говорит сваха.

Нанули помогает подруга, которая также заинтересована в том, чтобы и демография в Абхазии повышалась, и родственные души находили друг друга.

"Это Герой Абхазии Инга Барциц, мы с ней едем к девочкам и парням, смотрим, затем знакомим их", - сказала она.

Как это работает

После того как "фабрика" семей получает очередной "заказ", Нанули с подругой начинают разрабатывать план действий, он всегда индивидуальный, и все не так просто, как может показаться.

"Я вывожу девочку, допустим, с работы, мы идем в ближайшее кафе. Я им говорю, что выходить замуж не стыдно, так как им чаще всего от 27 до 40 лет и больше. Я не говорю парням, что их ищут девушки. Когда они обращаются, говорю им, что у меня есть девушка, что нужно встретиться", - объясняет она.

Бывают и осечки. Не случилась любовь с первого взгляда – не страшно. Подбор подходящих кандидатур будет продолжаться до победного конца. Больше всего сваха рада, когда "искра" между людьми пробегает сразу.

"Очень много случаев, когда мы знакомим людей, и в тот же день они женятся. Такой пример был с парнем по фамилии Габниа и девушкой по фамилии Цушба, ей 25 лет, а ему 42 года, она ему очень понравилась, и она сказала, что он хороший, вот так они и поженились", - вспоминает Сичинава.

За все время работы "Анасып" свое счастье обрели 97 пар, говорит сваха. Очень часто из-за стеснения в фонд обращаются не сами женщины и мужчины, а их родственники или близкие друзья, говорит она.

Сейчас в списке Нанули Сичинава 47 мужчин, и все солидного возраста от 39 до 64 лет. У свахи есть своя версия, почему в Абхазии очень сложно создать пару – слишком уж мужчины свободолюбивые.

"Во-первых, наши ребята всегда связаны с какими-то женщинами, это могут быть как приезжие, так и местные. Они привыкают к ним и не хотят создавать семьи, мы очень многих подводили к тому, чтобы они оставили своих любовниц и женились", - непреклонна она.

Порой потерявшие жену или мужа не отваживаются на создание новой семьи, говорит сваха Нанули Сичинава.