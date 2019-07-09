На лечение ореховых насаждений около 350 тысяч рублей выделил Галский район и около шести миллионов республиканский бюджет.

СУХУМ, 9 июл – Spuntik. Ореховые насаждения в Галском районе лечат с помощью авиации, рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации района Темур Надарая.

Лечение проводится на территории в четыре тысячи гектаров силами Министерства сельского хозяйства республики совместно с Управлением сельского хозяйства Галского района.

"Лечение проводится бесплатно для населения, все оплачивается правительством республики. Все необходимые компоненты, которые нужны для лечения, были куплены в достаточном количестве", - подчеркнул Надарая.

Коричневого мраморного клопа в Галском районе заметно меньше, чем в предыдущие годы, проинформировал он.

"Мы все ожидаем, что сможем получить 60-70% урожая, за 2017 и 2018 годы мы теряли большое количество урожая. Орех – это основная культура, на которую надеются жители Галского района", - отметил он.

Ореховые насаждения расположены в нижней зоне Галского района, где нет пчеловодства, это позволяет использовать химикаты второй группы.

"Это фунгициды, которые необходимы для того, чтобы лечить ореховые насаждения от всяких грибковых заболеваний, которые в это время обычно охватывают эти растения", - сказал Темур Надарая.

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Для лечения ореховых насаждений используется вертолет, который приспособлен к тому, чтобы поднимать несколько тонн химикатов для распрыскивания над ореховыми плантациями.

"Создается эффект тумана, который потом оседает на листьях ореха, это передовой метод лечения. Мы охватываем огромные площади, такое лечение проводили в 2017 году, лечение на четырех тысячах гектаров обходится государству более чем в шесть миллионов рублей", - заметил глава Галского района.

Лечение было начато два дня назад, за это время охвачены 1500 гектаров ореховых насаждений.

"Лечение закончим на этой неделе, это зависит от погоды, надо использовать в безветренное время, чтобы лекарство не уходило в другую сторону, а попадало на растения", - сказал он.

Лечение ореховых насаждений проводится на 90% из республиканского бюджета и на 10% - из бюджета района.

Ранее министр сельского хозяйства Абхазии отмечал, что за последние несколько лет количество ореховых насаждений в Абхазии заметно сократилось из-за грибковых заболеваний и последствий распространения мраморного клопа. На сегодняшний день, по данным Министерства сельского хозяйства, в республике насчитывается от 12 до 15 тысяч гектаров фундука.