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В подразделение военной полиции ЮВО в Абхазии поступили современные армейские многоцелевые бронеавтомобили

От взрыва и огня: военная полиция ЮВО в Абхазии получила бронеавтомобили

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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На российскую военную базу, дислоцированную в Абхазии, поступили современные бронеавтомобили.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В подразделение военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поступили современные армейские многоцелевые бронеавтомобили, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Полноприводные автомобили грузоподъемостью три тонны защищены от огня стрелкового оружия, они выдерживают взрыв минного боеприпаса до 6,4 килограмма в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в ближайшее время военные полицейские будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". Это - каски, щиты, а также нательная защита.

В феврале текущего года в подразделения базы поступили десять новейших бронеавтомобилей "Тигр-М" и около десять портативных радиолокационных станций артиллерийской разведки "Соболятник".

Впервые за вековую историю воинской части в декабре прошлого года в военной базе было создано подразделение войсковой военной полиции. Отбор кандидатов проводился по повышенным требованиям по физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.



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