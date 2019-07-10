Сброс в море прекращен: сточные воды Сухума начали поступать на очистные сооружения

Из-за поломки электродвигателя и насоса в центральной канализационной станции Сухума, сточные воды сбрасывали в море с мая этого года.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В центральной канализационной станции Сухума провели установку отремонтированного электродвигателя и насоса, сообщил главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"Электродвигатель с насосом отремонтированы были в Краснодаре, сегодня мы смонтировали, и все сточные воды теперь перекачиваются на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера", - добавил он.

В мае этого года в Сухуме вышел из строя насос, который качает сточные воды на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера.

В результате, как сообщала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, периодически производился аварийный сброс канализационных стоков в море.

"Глубоководный аварийный выброс проводился на расстоянии 250 метров от берега на глубине около 30 метров", - отмечают в администрации Сухума.

Главный санитарный врач столицы также рассказывала, что анализы морской воды производятся еженедельно и согласно их результатам, вода находится в пределах нормы.

Многолетние пробы морской воды показывают, что лучшие среднегодовые показатели у побережья в районе Маяка от улицы Морской до устья Гумисты, отмечала главный санитарный врач.

Комплекс очистных сооружений столичного "Водоканала" в селе Нижняя Эшера принимает канализационные отходы со всей столицы. Здесь стоки обрабатываются, и далее на 90% очищенная вода уходит в море.