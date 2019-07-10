21:44 10 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR71.56
Поиск
Очистные сооружения в селе Нижняя Эшера

Сброс в море прекращен: сточные воды Сухума начали поступать на очистные сооружения

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
34610

Из-за поломки электродвигателя и насоса в центральной канализационной станции Сухума, сточные воды сбрасывали в море с мая этого года.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В центральной канализационной станции Сухума провели установку отремонтированного электродвигателя и насоса, сообщил главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"Электродвигатель с насосом отремонтированы были в Краснодаре, сегодня мы смонтировали, и все сточные воды теперь перекачиваются на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера", - добавил он.

Алла Беляева
© Sputnik /
Беляева: вода в Черном море у берегов Сухума в пределах санитарных норм

В мае этого года в Сухуме вышел из строя насос, который качает сточные воды на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера.

В результате, как сообщала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, периодически производился аварийный сброс канализационных стоков в море.

"Глубоководный аварийный выброс проводился на расстоянии 250 метров от берега на глубине около 30 метров", - отмечают в администрации Сухума.

Главный санитарный врач столицы также рассказывала, что анализы морской воды производятся еженедельно и согласно их результатам, вода находится в пределах нормы.

Многолетние пробы морской воды показывают, что лучшие среднегодовые показатели у побережья в районе Маяка от улицы Морской до устья Гумисты, отмечала главный санитарный врач.

Комплекс  очистных сооружений столичного "Водоканала" в селе Нижняя Эшера принимает канализационные отходы со всей столицы. Здесь стоки обрабатываются, и далее на 90% очищенная вода уходит в море.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дефиле садов: фестиваль цветов в Москве
Итальянские мотивы Рицы: гостинице Сан-Ремо в Сухуме 105 лет
Итальянские мотивы "Рицы": гостинице "Сан-Ремо" в Сухуме 105 лет
В Абхазию без пересадок
Без пересадок: как добраться до Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia