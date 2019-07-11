Винная карта: Цхинвал возмущен этикетками на алкоголе из Грузии

Посольство Южной Осетии в России выразило недовольство изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию, карты Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. На этикетках алкогольной продукции из Грузии, которая продается в России, изображена карта Грузинской ССР с включением в нее территорий Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте Посольства Южной Осетии в России.

Отмечается, что посольство проинформировало об этом Министерство иностранных дел России.

"На фоне последних событий в Грузии, напоминающих период правления печально известного националиста З. Гамсахурдия, где сегодня русофобство и оскорбления в адрес других народов стали лейтмотивом для политических сил, подобная наглость не может не вызывать возмущения", - говорится в комментарии Чрезвычайного и Полномочного посла Южной Осетии в России Знаура Гасиева.

При этом, отметил Гасиев, в самой Грузии изображение фактической карты - уголовно-наказуемое деяние в соответствии с так называемым законом об оккупированных территориях.

В Тбилиси 20 июня вспыхнули беспорядки, поводом для которых стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг у здания Парламента в четверг 20 июня, но протесты продолжились и длятся уже более двадцати дней. Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, которого обвиняют в превышении силы полицией во время разгона акции в первый день протестов, в ночь с 20 на 21 июня.

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Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.