Ограничения 18+: кто из Абхазии не может пересечь госграницу с Грузией

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Ограничения на пересечение госграницы с Грузией касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, рассказал Sputnik глава администрации Галского района Темур Надарая.

Все остальные граждане могут пересекать границу, как и раньше. Надарая уточнил, что ограничения также не касаются людей, которые едут в Грузию за получением медицинских услуг.

"В целом люди, которые хотят поехать для важных целей, имеют такую возможность, кроме мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. То есть ограничения коснулись только этой категории жителей Галского района", – подчеркнул он.

По словам Надарая, ограничения повлияли на объем контрабанды, которую из Грузии перевозили в Абхазию. Более 80 лавок на Галском рынке прекратили свою работу с введением лимита. Глава района напомнил, что граждане могут перевозить через границу не более 50 килограммов продуктов.

"Но Государственным таможенным комитетом должно быть расписано, что именно входит в эти 50 килограммов. Потому что 50 килограммов картошки человек может купить для себя лично. Но 50 килограмм сыра – это уже товарная партия. И из-за неопределенности контрабанда происходит на законном уровне, – пояснил он. – На границе действуют два контрольно-пропускных пункта. С введением ограничений количество контрабанды, конечно, уменьшилось в два раза. Это видно даже по Галскому рынку".

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией 27 июня в связи с протестными акциями в Тбилиси и в приграничном с Абхазией Зугдидском районе. В СГБ проинформировали о том, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии.

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Темур Надарая отметил, что в Галском районе ситуация стабильная. Большинство жителей отнеслись к ограничениям с пониманием, хоть они и вызывают определенные неудобства.

"Ситуация в районе стабильная. Люди к ограничениям отнеслись с пониманием. Но есть те, которые поддерживают тех, кто сегодня выступает в Тбилиси. В связи с этим, чтобы на митингах не звучали антироссийские и антиабхазские речи, чтобы жителей Галского района туда не привлекали всякие грузинские политические партии, которые протестуют у здания парламента, мы ввели такие ограничения", – отметил глава Гала.

Он добавил, что ограничения могут быть сняты тогда, когда прекратятся массовые волнения в Тбилиси.