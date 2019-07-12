Городской суд Сухума вернул в Генпрокуратуру дело "закладчика" наркотиков

Ранее МВД Абхазии сообщало, что гражданин России Георгий Багдасарян был задержан с поличным при осуществлении тайных закладок наркотика "метадон" в Сухумском районе.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Сухумский суд вернул в Генпрокуратуру Абхазии дело Георгия Багдасаряна "для устранения препятствий его рассмотрения судом", сообщается на официальном сайте суда.

Суд установил, что "имеющиеся в деле документы и фактические обстоятельства дела говорят о наличии в действиях Георгия Багдасаряна более тяжкого преступления, чем обвинение, которое ему предъявлено органом расследования", заявили в Сухумском суде.

Предварительное расследование по делу проводилось следственным управлением МВД, а обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генерального прокурора Абхазии и направлено в Сухумский городской суд 19 июня 2019 года, отметили в суде.

"Материалы дела содержат достаточные сведения о том, что обнаруженные в ходе личного досмотра наркотики были приобретены им в целях сбыта, что делает квалификацию действий подсудимого по статье 223 УК РА (незаконное приобретение и хранение наркотиков в целях личного потребления) неверной", - сказано в сообщении суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, ранее избранная в отношении Георгия Багдасаряна, оставлена в силе, а срок содержания подозреваемого под стражей продлен до пяти месяцев, до 26 августа 2019 года, отмечается в сообщении.

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Ранее пресс-служба МВД сообщала, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний гражданин России Георгий Багдасарян, который под псевдонимом "Марат" через мобильное приложение Telegram распространял наркотические вещества на территории Абхазии. Общая масса обнаруженного и изъятого у него наркотического средства "метадон" составила 37,385 грамма, что эквивалентно более одной тысячи разовых доз.

Парламент Абхазии ранее принял в третьем окончательном чтении законопроект, который предусматривает высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы – и исключительную меру наказания – смертную казнь – за ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере.