На оперативников МВД заведено дело по факту смерти заключенного Тарба

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту смерти Тарба Анзора Валиковича (1969 года рождения), сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников Управления уголовного розыска Республики Абхазия по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, выразившееся в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу, повлекшее смерть последнего", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что на данном этапе, имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению в интересах следствия.

МВД Абхазии проводит служебную проверку по факту смерти задержанного>>

Ранее МВД Абхазии распространило заявление, в котором особо подчеркнуло, что "превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств не допустимо ни в отношении задержанных и подследственных, ни в отношении уже осужденных лиц".