С друзьями, но без выпивки: особенности рыбалки по-абхазски

Рыбалка – одно из главных увлечений многих жителей Абхазии самых разных возрастов. О том, где и как предпочитают рыбачить в республике, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Клевое занятие

Помимо того, что Абхазия причерноморская страна, в республике есть немало рек и озер, где можно ловить рыбу.

Среди любителей рыбалки есть те, кто уже немало лет вместе с друзьями путешествует по Абхазии в поисках хорошего улова. Один из них Кунач Бечвая, увлечение рыбалкой у него появилось еще в детстве.

"В начальных классах я ждал, когда наступят выходные, чтобы поехать в село Атара к братьям. Тогда я еще не рыбачил, но я видел, как это делают мои старшие. Потихоньку я начал привыкать к рыбалке. Конечно, не все сразу получалось, но я хорошо помню, как поймал свою первую рыбу", - говорит рыбак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кунач Бечвая (@kunach_b) 28 Май 2019 в 11:45 PDT

Первая удочка Кунача была сделана из бамбука, леска была толстой, а в качестве наживки был дождевой червь, которого юный рыбак выкопал в огороде.

"Когда я поймал первую рыбу, эмоции, конечно, были колоссальные, я был счастлив", - поделился он воспоминаниями.

Вместе со своим первым усачом, Кунач поймал и вкус к рыбалке, с тех пор это стало частью его жизни.

"Сегодня мы ловим рыбу совершенно по-другому, используем другие снасти, выбираем тонкие лескии, спользуем искусственные приманки. При этом есть и те, кто ловят по старинке", - отмечает рыбак.

Рыбалка для Кунача Бечвая, прежде всего, отдых. Находясь на речке или озере он забывает обо всех своих проблемах. На рыбалку он никогда не ходит один, а делает это вместе с друзьями или родственниками, что стало уже традицией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кунач Бечвая (@kunach_b) 12 Мар 2019 в 5:15 PDT

Он говорит, что рыбалка проходит без употребления алкоголя.

"Да, конечно, это повод собраться с друзьями и близкими, но без выпивки. Бывает, что мы ловим рыбу и прямо на берегу чистим и жарим ее, но обходимся без спиртного", - говорит он.

Бывают случаи, когда пойманную рыбу отпускают обратно в реку, рассказывает Бечвая.

Любимое хобби

Другой любитель Сергей Демьянов также увлекается рыбалкой с детства. Когда он видит какой-то водоем, первое, о чем он думает – что за рыба там может быть. Сергей отмечает, что на рыбалку требуется много времени и с сожалением говорит, что его часто нет.

"Часто бывает рыбалка спонтанно. Занимаешься делами, а на причале ставрида идет. Один раз мы с товарищем не отвлекаясь от работы, начали ловить ее с обеда одной удочкой, которая часто есть у меня в багажнике. Обед закончился и мы поочередно уезжая на работу с причала, подменяли друг друга. К концу рабочего дня наловили таким образом больше пяти килограммов ставриды", - рассказал рыбак.

Он одинаково любит как морскую, так и речную и озерную рыбалку. Сергей вспомнил случай, когда он с другом, находясь на спортивных сборах (он занимается каратэ – ред.) в Тамбовской области нашли способ рыбачить в местной реке.

"Целенаправленно на рыбалку же не собирались, снастей, естественно, не было. Лес вокруг и магазинов нет. Нашли где-то старую леску и крючки, и так ловили рыбу. Картина напоминала момент из "Бриллиантовой руки" на белых камнях. Но в итоге так приспособились, что кормили рыбой весь лагерь", - говорит Демьянов.

По словам Сергея, выезжая с друзьями порыбачить, они не берут с собой алкоголь. Другое дело если речь идет о пикнике с элементами рыбалки.

О неожиданном приключении на рыбалке рассказал и Кунач Бечвая. Как-то раз, находясь на горной реке в селе Отап, он встретил медведя.

"Мы вошли в реку рано утром, она была очень богата рыбой. Мы поймали большой количество рыбы, отпускали мелкую, а более крупную забирали. Нам надо было выйти с речки и подняться по подъему и по тропинке пойти в сторону машины. Мы шли довольные, но тяжелым шагом шли к тропинке, была усталость, так как с шести утра рыбачили", - отметил Кунач.

Вдруг, шедший впереди товарищ остановился и резко обернулся к Куначу и произнес: "Медведь!"

"Я посмотрел и увидел, что над нами стоит довольно-таки большой медведь. Может быть, он тоже шел на рыбалку, так как река была совсем рядом", - рассказал он.

Расстояние между ними было около 15 метров, пристально рассматривая людей в течение нескольких секунд, медведь ушел в сторону реки – возможно узнав в них таких же охотников как и он сам.

Праздник День рыбака отмечается во многих странах мира каждое второе воскресенье июля. В этот день принято рассказывать о заслугах профессионалов.