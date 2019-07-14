Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В понедельник 15 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 752 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду.
Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +25…30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.