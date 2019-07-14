Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля

В понедельник 15 июля погоду Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В понедельник 15 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 752 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду.

Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +25…30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.