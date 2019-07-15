Футбол детям не игрушка: как в Очамчыре пытаются возродить клуб "Эрцаху"

О том, как воссоздают футбольную команду "Эрцаху" из Очамчыры, которая с прошлого года не участвует в чемпионате страны и какие сложности приходится преодолевать на этом пути, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Наследие Дараселия

В Абхазии родилось немало футболистов, которые прославились не только в республике, об их таланте узнал весь мир. Один из них – легендарный Виталий Дараселия.

Воспитанник абхазского футбола был любимцем многих поклонников этого вида спорта, но когда он за три минуты до конца основного времени забил победный гол в ворота немецкого клуба "Карл Цейсс" в финале Кубка Кубков в 1981 году, он поистине стал легендой.

Сегодня на тренировке очамчырской команды под руководством главного тренера Рамина Киут бегают внуки Виталия Дараселия. И, по словам старшего из братьев, девятилетнего Давида Кокая, он рассчитывает достичь больших успехов в футболе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главного тренер футбольной команды, Рамин Киут

"Я недавно пошел сюда тренироваться, всего пять месяцев, мне очень нравится этот вид спорта", - говорит он.

На поле он занимает место защитника, он и его брат Илья планируют играть за очамчырскую команду, когда вырастут.

Футбольный клуб "Эрцаху" образовался через несколько месяцев после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мы собрали хороший состав команды, и в первом же чемпионате Абхазии заняли второе место, также в том же году взяли первый Кубок страны", - вспоминает главный тренер очамчырского "Эрцаху" Рамин Киут.

Уже в следующем году команда улучшила свой результат – стала чемпионом Абхазии по футболу. Тогда, помимо взрослых, было четыре команды различных возрастов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сейчас работа идет только с молодежью, взрослой команды все еще нет

"Главой администрации был Батал Табагуа, потом Хрипс Джопуа, который и сегодня не оставляет нас без внимания. У нас была легендарная личность – Заур Делба, который сделал очень много для клуба. Мы были одеты, обуты, не было проблем с мячами, участвовали во многих турнирах, ездили за пределы республики", - вспоминает главный тренер.

К числу славных побед очамчырского "Эрцаху" – победа в первом Кубке президента Абхазии в 1999 году.

"В 2001 году мы ездили на международный турнир в Адлер, где на удивление всем команда "Динамо" Тбилиси не отказалась играть с нами. В этом матче мы выиграли со счетом 2:1, после этой победы нам было легче выступать, обыграли самарские "Крылья Советов" 4:0, и в финале одолели хозяев, таким образом, мы взяли Кубок", - говорит Киут.

Несмотря на то, что очамчырский футбол имеет такие славные традиции, в прошлом году (сезон 2018/2019) "Эрцаху" не смог заявить команду на чемпионат страны, клуб фактически перестал существовать.

Причин для этого много – недостаточное финансирование, отток игроков в другие команды, плохая инфраструктура стадиона.

Ставка на детей

С 2008 года команды "Эрцаху" (и детская, и взрослая) перестали показывать хорошие результаты. Причина – маленькие зарплаты тренеров, желающих заниматься с футболистами немного.

Сам Рамин Киут из-за семейных дел вынужден был на время оставить родной клуб, однако после того как взрослая команда не смогла заявиться на очередной чемпионат Абхазии, он решил вернуться, чтобы помочь "Эрцаху".

"У меня был разговор с Хрипсом Джопуа, тогда он был главой администрации района, он убедил меня в том, чтобы вернуться, и я согласился. Потом его перевели на другую работу, и с новой администрацией у меня нет никаких проблем, они помогают", - отметил главный тренер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Среди отобранных в команду детей мало кто раньше занимался футболом

Одна из причин распада взрослой команды – переход игроков в другие команды, признается наставник.

"В данный момент пятеро очамчырцев играют за "Афон", их можно было бы взять за основу как костяк для взрослой команды. "Афон" может позволить себе дать им хорошую зарплату, это взрослая команда, у игроков семьи, дети", - подчеркнул Рамин Киут.

Когда тренер вернулся в родной клуб, команды уже не было, пришлось начинать собирать ее заново.

"Мы сели в машину с ребятами и стали ездить по школам, заходили в классы и говорили, что собираем игроков для команды. Слава богу, собрали более ста детишек, одна из наших основных задач – задействовать деревни. Мы будем продолжать ездить по селам, отбирать перспективных ребят и устраивать их в очамчырский интернат, где они будут жить и учиться", - проинформировал Киут.

Сейчас работа идет только с молодежью, взрослой команды все еще нет, сообщил главный тренер.

"Главное направление у нас - это развитие детского футбола, у нас есть игроки 2005-2006 годов рождения, 2008-2009 годов, также 2010-2013 годов рождения. С самого начала мы сказали, что не будем брать денег с родителей, мы находимся на финансировании администрации, которая обеспечивает необходимым, это инвентарь, мячи", - заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Организаторы будут продолжать ездить по селам, отбирать перспективных ребят

Среди отобранных в команду детей мало кто раньше занимался футболом, но есть те, ходил на каратэ, бокс или другой вид спорта.

Детская спортивная школа Очамчыры, где дети занимаются футболом, будет участвовать в международном турнире в Новом Афоне, на соревнование приедут шесть российских команд, рассказал директор команды "Эрцаху" Темур Кучуберия.

"Это первый турнир, в котором дети будут принимать участие, туда поедут игроки 2008-2009 годов рождения. Турнир пройдет с 28 июля по 1 августа. Мы все любители футбола, воспитанники Рамина Гивиевича Киут, мы собрались вместе и пришли к тому, что нужно возродить очамчырский футбол", - сказал Кучуберия.

За небольшой промежуток времени удалось собрать немало детей, которые сейчас занимаются футболом, огромную роль в этом сыграл заслуженный тренер Абхазии, мастер спорта Рамин Киут, подчеркнул директор команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбольный клуб "Эрцаху" из Очамчыры

Перспективы создания взрослой команды на сегодня призрачные, говорит он.

"Мы сейчас, как в тоннеле, нет просвета, пока нельзя сказать, когда старшая команда сможет участвовать в чемпионате Абхазии, сейчас акцент сделан на детей", - отметил он.

В воссоздании детского футбола в Очамчыре большую роль сыграл Темур Хинтба – ученик Рамина Киут, он играл в Польше, Белоруссии и сделал все, чтобы в Очамчыре была детская футбольная секция, подытожил директор "Эрцаху".