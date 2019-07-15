Больше, чем игра: турнир по стрельбе из лука прошел в Сухуме

Сария Кварацхелия, Sputnik

Примерно в пятидесяти метрах от монастыря Cвятого Иоанна Златоуста в селе Каманы есть небольшая поляна, где уже второй год подряд проходит турнир лучников имени Героя Абхазии Валерий Делба. Место проведения соревнований выбрано не случайно - именно здесь 15 июля 1993 года в разгар Отечественной войны народа Абхазии погиб Валерий Делба. Об этом свидетельствует и памятная табличка, установленная у величественной липы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Памятная табличка Героя Абхазии - Валерия Делба

Лучники в абхазском национальном костюме разминаются перед началом турнира. Кстати, такая формы одежды - одно из главных правил соревнований. Другое правило - наличие собственных луков и стрел у участников, при этом лук должен быть традиционным абхазским, не иметь прицела и полочки удержания стрелы.

Правила игры

Председатель клуба "Афырхы", который выступает главным организатором турнира, и по совместительству министр образования Абхазии Адгур Какоба рассказал, что в турнире могут принимать участие все желающие. В этом году в зачете участвуют две абхазские "амазонки": руководитель клуба "Афырхы" Елена Лабахуа и журналист Амра Аджинджал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Форма одежды - абхазский национальный костюм, одно из главных правил соревнований

"Я стреляю из лука два года. Это уже четвертый турнир, в котором я участвую. Не скажу, что я очень хорошо стреляю, но для меня главное – участие. Мне нравится этот вид спорта. Стрельба из лука – не просто игра, не просто увлечение. В первую очередь это оружие, которым пользовались наши предки. И это для меня, конечно, имеет большое значение", – отметила Аджинджал.

Амра пришла в абхазском национальном костюме, который достался ей от деда Шугяна Аджинджал.

"Рубашке и башлыку уже более 50 лет. Они достались мне от деда. А вот крагу я сшила сама", – с гордостью знакомит нас со своей "экипировкой" лучница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Аджинджал пришла в абхазском национальном костюме, который достался ей от деда

Вскоре начинается сбор. С правилами турнира знакомит участников победитель турнира в 2018 году, член клуба "Афырхы" Батал Джапуа.

"Правила следующие: стреляем на расстоянии 30 метров. Это дистанция и для женщин, и для мужчин. Есть турниры, в которых для женщин упрощают дистанцию. Но мы не можем так принижать наших женщин. Абхазские женщины наряду с мужчинами исстари защищали свою Родину", – поясняет Джапуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир проходит в два этапа. Каждый лучник стреляет в три подхода по шесть раз

Турнир проходит в два этапа. Каждый лучник стреляет в три подхода по шесть раз. Первые два подхода стреляют на расстоянии 30 метров. А третий подход начинается с пяти метров, с каждым выстрелом лучник увеличивает дистанцию на пять метров и так пока не выстрелит шесть раз.

"По итогам первого этапа соревнований определяются стрелки, набравшие наибольшее количество очков. Они занимают первое, второе и третье место. Награждаются памятными призами от клуба "Афырхы". Эти же участники выходят в финал. Очки в предварительном туре при финальном подсчете не учитываются, победителем считается тот, кто наберет на втором этапе наибольшее количество очков, он же и получает кубок турнира", – рассказал Джапуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук По итогам первого этапа соревнований определяются стрелки, набравшие наибольшее количество очков

Кстати, о главном призе турнира. Кубок – ручная работа мастера из Нальчика Ахмеда Кушхова. Он представляет собой скульптуру воина-лучника.

Градус соревнований

Начинаются соревнования. С первого же подхода в отрыв уходит Батал Джапуа.

"Кажется, уже понятно, кто победит!" – раздается из толпы голос.

Аплодисментами сопровождается стрельба лучницы Амры Аджинджал, которая удивляет метким попаданием в мишень.

"Стрелять на расстоянии 30 метров не так-то и просто для женщин, но я думала, что будет сложнее", – признается она.

Первый этап соревнований завершается явной победой Батала Джапуа, который за три подхода набирает 72 очка. А вот за второе место борьба разыгралась нешуточная. Два лучника – Адгур Какоба и Феликс Квициния по итогам трех подходов набирают одинаковое количество очков – 48. Приходится разыграть дополнительный подход.

© Sputnik / Томас Тхайцук В этом году удача оказалась на стороне Адгура Какоба

В напряженной борьбе второе место вырывает у соперника министр образования Абхазии Адгур Какоба.

После награждения финалистов начинается второй этап – разыгрывается главный приз – кубок.

В этом году удача оказалась на стороне Адгура Какоба, который стал победителем турнира, набрав 71 очко.

Запись прямой трансляции с турнира смотрите на нашем аккаунте в Facebook.