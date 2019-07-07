Один в поле воин: как мастер из Пакуаша создает лук и стрелы

Учитель физкультуры пакуашской средней школы №1 стал мастерить традиционные абхазские луки, чтобы подготовить своих воспитанников в лук и стрелы, чтобы научить школьников стрелять и участвовать в спартакиадах.

Учитель физкультуры в селе Пакуаш Батал Хашба создает древнее абхазское оружие - традиционные лук и стрелы. Намерения у умельца исключительно мирные. Он собирается тренировать школьников и готовится к республиканским турнирам по национальным видам спорта.

Лук умелец изготавливает из падуба колхидского. По его словам, это древесина хорошо гнется и не ломается.

"Материал для изготовления лука нужно резать в тот период, когда в нем мало влаги. После того, как ветвь дерева срублена, она должна сушиться в тени не менее полугода, затем, можно приступать к изготовлению лука", - говорит мастер.

На то, чтоб вырезать сам лук уходит несколько дней. В этом деле спешить нельзя, надо набраться терпения и делать каждую деталь очень скрупулезно, уверен Батал.

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Стрелы мастер делает их из веток соснового дерева,а тетиву из прочных шелковых нитей.

Батал поставил перед собой цель начать учить стрельбе из лука в рамках уроков физкультуры и мечтать собрать школьную команду лучников.