ЦИК принял документы Хаджимба для регистрации кандидатом в президенты

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла у инициативной группы документы для регистрации действующего президента Рауля Хаджимба кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 25 августа, сообщили корреспонденту Sputnik в Центризбиркоме.
"Сегодня руководители инициативной группы принесли необходимый перечень документов вместе с подписными листами", - отметили в ЦИК.
Согласно действующему законодательству, завершение приема документов и регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов заканчивается за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.
Следующий этап подготовки к выборам - регистрация кандидатов, которая продлится до 26 июля.
Подробнее о том, как прошел этап регистрации групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты, а также о том, что ждет претендентов на пост президента дальше, читайте в материале Sputnik.