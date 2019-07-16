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Прием документов ЦИК Абхазии

ЦИК принял документы Хаджимба для регистрации кандидатом в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (34)
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ЦИК Абхазии завершит прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла у инициативной группы документы для регистрации действующего президента Рауля Хаджимба кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 25 августа, сообщили корреспонденту Sputnik в Центризбиркоме.

"Сегодня руководители инициативной группы принесли необходимый перечень документов вместе с подписными листами", -  отметили в ЦИК.

Согласно действующему законодательству, завершение приема документов и регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов заканчивается за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.

Следующий этап подготовки к выборам - регистрация кандидатов, которая продлится до 26 июля.

Подробнее о том, как прошел этап регистрации групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты, а также о том, что ждет претендентов на пост президента дальше, читайте в материале Sputnik.

Темы:
Выборы президента Абхазии (34)
Теги:
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, Рауль Хаджимба


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