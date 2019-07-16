"Большие" бюллетени: как ЦИК справляется с "президентским бумом" и что ждет кандидатов

Как прошла процедура подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Абхазии, с какими сложностями столкнулся ЦИК из-за рекордного числа претендентов на президентский пост и какие этапы подготовки к выборам еще предстоит пройти, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Все по правилам



16 июля – последний день, когда кандидаты в президенты Абхазии могут подать заявку и зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии. ЦИК принимает документы до 18:00. По словам председателя ЦИКа Тамаза Гогия, к утру 16 июля необходимый пакет документов успели подать пять инициативных групп.

В перечень документов, которые нужно представить в ЦИК от политической партии, входят: заявление о регистрации партии, протокол заседаний, нотариально удостоверенная копия о регистрации в Министерстве юстиции, сделанная в результате тестирования кандидатов на владение абхазским языком, заявление кандидата в президенты и вице-президенты о намерении баллотироваться, сведение об источнике доходов, автобиография кандидата в президенты и в вице-президенты.

"В отличие от политических партий, инициативные группы должны предоставить подписи – не менее 2000, но не более 2500. От них не требуется предоставления протокола заседаний", - объяснил Гогия.

В течение 10 дней со дня подачи документов кандидатами Комиссия по проверке документов ЦИК должна проверить их на соответствие всем правилам и требованиям. Проверка всех документов должна быть завершена до 26 июля.

"По каждому кандидату рабочая группа должна принять решение о регистрации, в случае, если все документы представлены в нужном порядке и соответствуют закону, или же дать мотивированный отказ, в случае обнаружения нарушений", – добавил Гогия.

Если документы не соответствуют правилам и требованиям, ЦИК может также обратиться в правоохранительные органы.

"Мы направляем запрос на проверку ценза оседлости кандидата в президенты. Это происходит в обязательном порядке. Также при необходимости мы можем отправить на почерковедческую экспертизу по проверке подписей", - сказал председатель ЦИК.

Внести ясность

В этот раз ЦИК принял решение о публикации текста декларации кандидатов в президенты. Гогия объяснил, что это решение не диктуется законом.

"ЦИК принял такое решение на предыдущих выборах, в связи с тем, что население должно иметь максимальную информацию о кандидатах. Многие общественные организации и журналистские сообщества обратились к нам с такой просьбой, и мы сочли, что такая информация должна быть донесена до избирателей", - добавил он.

Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в "гонке" участвуют 10 претендентов. По словам Гогия, это факт вызывает сложности при подготовке и оформлении избирательных бюллетеней.

"Когда шрифт нечитаемый, это может создать сложности для избирателей. Но, если не придерживаться определенного формата, бюллетень может стать очень большим. Возможно также обращение в уполномоченные органы с целью моратория на статью, в которой указано обязательное условие описания биографии кандидата на двух языках, что увеличивает объем текста. Если подобного решения не будет принято, мы будем вынуждены изготавливать громоздкие бюллетени", - объяснил он.

Работа не окончена

После 26 июля ЦИК приступает к организации окружных участковых комиссий и избирательных участков, проведению семинаров по подготовке к выборам и подготовке списков избирателей, которые должны быть вывешены на окружных участках за 10 дней до выборов.

"Кроме того, мы создаем международный пресс-центр. Его необходимо организовать, закупить дорогостоящее оборудование, привлечь иностранных журналистов. Мы привлекли к этому процессу специалистов. На прошлых выборах содействие в финансировании пресс-центра оказало правительство России, в этот раз он будет обеспечен за счет республиканского бюджета. Я считаю, что мы должны организовать его на должном уровне", - добавил Гогия.

После окончания регистрации кандидаты приступают к агитационной деятельности и участию в теледебатах в установленном ЦИКом порядке. Агитация кандидатов в президенты заканчивается за день до дня выборов.

Согласно закону, кандидат в президенты имеет право назначить наблюдателей со своей стороны на каждый избирательный участок. Всего в Абхазии насчитывается 152 участка.

"Это немалое количество. У нас много кандидатов и еще больше наблюдателей от них. Соответственно, нужны подходящие помещения, чтобы не было очень тесно. Но мы, к сожалению, ограничены в этих возможностях. Не всегда есть возможность организовать участки в административных помещениях, в некоторых местах приходится брать помещение в аренду, а бюджет ограничен. Мы вынуждены как-то выкручиваться" , - рассказал Гогия.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.

Регистрация кандидатов в президенты началась с 26 июня. Первыми в ЦИКе зарегистрировалась партия "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

Также ЦИКом были зарегистрированы политическая партия "Единая Абхазия" (которая не назвала своего кандидата) и партия "Амцахара", которая выдвинула Алхаса Квициния.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

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