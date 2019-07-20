Даур Кове принял участие в праздновании дня Сандинистской революции в Никарагуа

Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове прибыла в Никарагуа в четверг 18 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове приняла участие в праздновании Дня Сандинистской революции в Никарагуа, об этом министр иностранных дел сообщил в Facebook.

В планах абхазской делегации, помимо участия в торжественных мероприятиях, встречи с руководством страны и потенциальными партнерами.

Ранее на встрече с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой, Даур Кове выразил надежду на скорое открытие посольства Никарагуа в Абхазии, сообщило абхазское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обменялись мнениями по вопросу, касающемуся возможностей учреждения посольства республики Никарагуа в Абхазии. Даур Кове выразил надежду на скорое решение данного вопроса и пригласил коллегу посетить республику Абхазия", - говорится в сообщении МИД Абхазии.

Это уже третий визит абхазских официальных лиц в южно-американскую республику.

3 сентября 2008 года Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Сандинистская революция — цепь событий, завершившаяся 19 июля 1979 года свержением режима Анастасио Сомосы в Никарагуа. С тех пор этот день отмечается в республике как государственный праздник.

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