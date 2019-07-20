16:07 20 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск

Даур Кове принял участие в праздновании дня Сандинистской революции в Никарагуа

© Foto/ Даур Кове
В Абхазии
Получить короткую ссылку
53 0 0

Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове прибыла в Никарагуа в четверг 18 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове приняла участие в праздновании Дня Сандинистской революции в Никарагуа, об этом министр иностранных дел сообщил в Facebook.

В планах абхазской делегации, помимо участия в торжественных мероприятиях, встречи с руководством страны и потенциальными партнерами.

Ранее на встрече с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой, Даур Кове выразил надежду на скорое открытие посольства Никарагуа в Абхазии, сообщило абхазское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обменялись мнениями по вопросу, касающемуся возможностей учреждения посольства республики Никарагуа в Абхазии. Даур Кове выразил надежду на скорое решение данного вопроса и пригласил коллегу посетить республику Абхазия", - говорится в сообщении МИД Абхазии.

Это уже третий визит абхазских официальных лиц в южно-американскую республику.

3 сентября 2008 года Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Сандинистская революция — цепь событий, завершившаяся 19 июля 1979 года свержением режима Анастасио Сомосы в Никарагуа. С тех пор этот день отмечается в республике как государственный праздник.

Подробнее об истории взаимоотношений Абхазии и Никарагуа читайте в материале Sputnik.

По теме

Межгосударственные отношения Никарагуа и Абхазии
Делегация Абхазии приехала на празднование Дня Сандинистской революции в Никарагуа
Теги:
МИД Абхазии, Никарагуа, Даур Кове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: овцы в Париже, сибирские мальдивы и фестиваль Comic-Con
Непростая это работа: как ветеринар растит кенгуру в холщевом мешке
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia