Замок феодала и древний забор: путешествие вдоль Великой Абхазской стены

Что за крепость стоит на одном из холмов села Члоу, какую роль она могла выполнять в древности, какая часть абхазской крепости стала "защитной" границей дома семьи Маршан и какие виды на развалины башни у владельца отапской апацхи, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Замок на холме

Участники экспедиционной группы по исследованию Великой Абхазской стены продолжают изучать покрытое многовековой тайной, древнее защитное сооружение. В этот раз ученые решили проверить, имеет ли отношение к знаменитой стене крепость в поселении Аимара в селе Члоу Очамчырского района, которую местные жители называют замком феодала.

© Sputnik / Бадри Есиава Развалины крепости в селе Аимара Очамчырского района

Преодолев небольшую речушку, внедорожники остановились на поляне у подножья холма, покрытого густой растительностью. Массивные деревья и ярко-зеленые кустарники тщательно спрятали развалины крепости от людских глаз.

Группа археологов, "вооружившись" цалдой, мачете и прибором GPS, начала восхождение к сооружению вместе с корреспондентами Sputnik, у которых в руках были только диктофон и видеокамера. Путь пролегал вдоль высокого обрыва по узкой и хорошо протоптанной тропинке. Видимо, замок частенько принимает гостей. Дорогу прорубать не пришлось и холодное оружие не пригодилось.

Пара минут осторожного похода, и перед нами открылся тот самый замок феодалов. Если быть точнее - то, что от него осталось. Стоит он на самой вершине холма в тихом одиночестве, и защищают его сегодня не доблестные воины, как это было много столетий назад, а густой лес.

Большая часть каменной кладки охвачена корнями растений. На южной стене крепости сохранился узкий проем, крышу и три остальные стены время не пощадило. Внутри развалин вместо ковров или же шкур зверей, так я представляю их прошлое, толстым слоем "расстилался" мох.

"Эта крепость территориально наиболее близка к линии обороны Великой Абхазской стены. Между ними около 800 метров, и она, возможно, имела отношение к этой линии обороны. Пока неизвестно, совпадает ли время функционирования крепости с интересующим нас периодом", - отметил научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

© Sputnik / Акоп Кущян Дмитрий Счастный делает замеры Абхазской стены

Во время визуального осмотра крепости старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Шандор Кайтан обратил внимание на деталь, которая может связать эту средневековую постройку с Великой Абхазской стеной.

"Как и в башнях Великой Абхазской стены, здесь мы тоже не нашли тонкого обожженного кирпича, который использовался при строительстве в древности. В литературе его называют плинфой. До археологических раскопок мы все равно не можем точно утверждать, какого именно периода этот объект. Это пока предварительные выводы по архитектурным особенностям", - поделился наблюдениями Кайтан.

© Sputnik / Акоп Кущян Сохранившаяся часть башни около пещеры Абраскила

Арочные перекрытия Анакопийской и Цибильской крепости, добавил он, сделаны были из плинфы, но в замке феодалов такого нет. Кладка стен и их толщина (около 130 сантиметров - ред.) - еще один схожий элемент архитектуры этого замка с Абхазской стеной. По своей архитектуре она ближе к крепости Баграта в Сухуме, которая возведена без применения строительной керамики, обратил внимание археолог.

Крепость на холме также могла служить неким военным гарнизоном, в котором сосредотачивались боевые силы. По тем данным, которыми располагают ученые на сегодняшний день, протяженность Великой Абхазской стены - около 60 километров. Вдоль всей этой территории располагались почти 300 защитных башен, в каждой из которых могло быть по четыре-пять воинов, рассказал младший научный сотрудник АбИГИ, специалист по вооружению Дмитрий Авидзба.

"Это могло быть наподобие штаба в современном понимании. В случае нападения противника, в течение одного часа из разных гарнизонов могли перебрасывать от двухсот до четырехсот человек. Даже если противник превосходил в численности, такая местность позволяла держать оборону до подхода основных сил. Здесь очень тяжело подвести большую армию и окружить крепость", - рассказал Авидзба.

Отметив расположение замка феодала на карте GPS устройства, измерив высоту и толщину стен, мы направились в село Отап.

Исторический забор

Село Отап знаменито далеко за пределами Абхазии. Ежегодно тысячи гостей страны посещают расположенную там карстовую пещеру, названную в честь героя абхазского эпоса Абраскила, но мало кто без помощи гидов или сельчан обращает внимание на остатки двух башен вблизи этого туробъекта. В списке историка Юрия Воронова они под номером 217 и 218.

© Sputnik / Акоп Кущян Остатки крепости вблизи апацхи в Отапе

Стоят они всего в нескольких метрах от апацхи (ресторан национальной кухни - ред.), хозяин которой Астамур Адлейба пригласил археологов и журналистов зайти. За чашечкой кофе он рассказал, что все камни, которые отваливаются от башен, он аккуратно складирует и уже много лет ждет реставрации исторических памятников, как это было с Анакопийской крепостью. Адлейба даже готов взять на себя все финансовые затраты, но ему нужно официальное разрешение профильных органов на проведение этих работ, которого у него пока нет.

Исследовательская группа измерила параметры двух башен, у которых сохранилось только по одной из четырех стен, и расстояние между ними вдоль остатков оборонительных стен.

"Максимальная длина этих стен - чуть больше восьми метров. Расстояние между башнями - 57 метров. Это такая среднестатистическая цифра. Правда, иногда встречаются расстояния от 50 до 150 метров, на отдельных участках есть примеры, где расстояние между башнями достигает одного километра", - рассказал Дмитрий Счастный.

Археолог также поделился мнением о том, как правильно реставрировать подобные памятники историко-культурного наследия. Он подчеркнул, что такие работы - довольно новое явление для Абхазии, и для их проведения сначала необходимо собрать комиссию, состоящую из археологов, архитекторов и других специалистов этого направления.

© Sputnik / Акоп Кущян Развалины башни Великой Абхазской стены в селе Отап

Если древние стены вблизи пещеры Абраскила почти "растворились" в толще земли, то примерно в километре от этого места они сохранились, пусть не в первозданном, но хорошем состоянии. Это стало возможным во многом благодаря семьи Маршан, чей забор частично состоит именно из Великой Абхазской стены.

© Sputnik / Акоп Кущян Исследовательская группа по изучению Великой Абхазской стены

Главу семейства Мухрана Маршан мы не застали и пообщались с ним на эту тему по телефону. Он рассказал, что идея применить историческую стену в качестве частного забора пришла его деду около 70 лет назад, вскоре после того, как предок переехал жить в это место из села Арасадзыхь.

Поверх стены прикреплены толстые ветки и стволы бамбука, которые не дают перелезать через стену козам. Вероятно, в прошлом она была выше.

Супруга Мухрана Илона Маниа слышала от свекра, что его отца тогда едва не посадили в тюрьму за такое самовольство. Так как это сооружение недостаточно изучено, Илона надеется, что в недалеком будущем будут раскрыты все секреты Великой Абхазской стены, и она, наконец, узнает, какие тайны хранят эти камни.

Согласно проекту "Тайны Великой Абхазской стены", исследование объектов, причастных к Великой Абхазской стене должно завершиться до зимы 2020 года, после чего ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года.

После завершения исследования Кодорского участка археологи продолжат экспедицию в Галском районе. Они не исключают, что Великая Абхазская стена могла простираться до Ингура, но это еще предстоит выяснить.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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