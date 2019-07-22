Справка за 150: в карантинной службе рассказали, как законно перевезти растения в Россию

Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу начнут действовать в России с 19 августа.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Получить фитосанитарный сертификат на ввоз и вывоз растений из Абхазии можно на пункте фитосанитарного досмотра на КПП "Псоу", сообщил Sputnik начальник отдела внешнего карантина Государственной службы карантинного контроля Руслан Смыр.

Согласно постановлению правительства России, с 19 августа к провозу будут допускаться не более трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков. Для более крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат.

Физические и юридические лица должны будут оформить сертификат на пешеходном и автомобильном пропускным пунктах КПП "Псоу", если намерены перевозить растительную продукцию свыше указанной нормы. Стоимость документа – 150 рублей.

"В случае если растительный товар ввозится из России в Абхазию через пешеходный переход, то на нашей стороне сертификат не требуется, так как обычно растения перевозятся в малых количествах. Фитосанитарный сертификат требуется только при перевозе больших партий из России в Абхазию через автомобильный пропускной пункт", - пояснил Смыр.

Он также отметил, что прежде чем выдавать сертификат, товар визуально осматривают.

"Мы, конечно же, не можем осмотреть каждый килограмм. Но если вдруг специалисты что-то заподозрят, то отправляют экземпляры на экспертизу. Если в товаре, который перевозится большими партиями, все же выявлены нарушения, то его вернут обратно", - объяснил Смыр.

Новые правила провоза багажа согласно документу, опубликованному на российском интернет-портале правовой информации, будут касаться также фруктов и овощей. По новым нормам, на территорию России без фитосанитарной справки могут перевозить не более пяти килограммов фруктов и овощей.

Нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые. Под ограничения также попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Отмечается, что новые правила провоза багажа будут распространяться на пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов. Кроме того, новые ограничения затронут и почтовые отправления.

При этом в Россельхозе пояснили, что нормы провоза растительной продукции в ручной клади действуют с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии, а новым постановлением правительства гармонизируется нормативно-правовая база.

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