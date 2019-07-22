Правила провоза багажа через границу ужесточат в России

Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу начнут действовать в России с 19 августа.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Не более пяти килограммов фруктов и овощей смогут ввозить пассажиры на территорию России, согласно новым правилам провоза багажа, которые начнут действовать с 19 августа.

Согласно документу, опубликованному на российском интернет-портале правовой информации, это касается как багажа, так и ручной клади.

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые. Под ограничения также попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Ограничения распространяется и на растения. Так допускать к провозу будут не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Отмечается, что новые правила провоза багажа будут распространяться на пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов. Кроме того, новые ограничения затронут и почтовые отправления.

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