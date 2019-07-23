Фотофакт: авария в районе Эшеры

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. На трассе в районе Эшеры произошла авария, на месте образовалась крупная пробка, передает корреспондент Sputnik.
На место аварии прибыла пожарная машина. Как рассказали в МЧС Абхазии, в аварии есть пострадавшие, они госпитализированы. Число пострадавших уточняется.
В ДТП участвовали два автомобиля, один с абхазскими и один с российскими номерными знаками.
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