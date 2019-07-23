Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Эшере

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Четверо пострадавших в ДТП в Верхней Эшере утром 23 июля не нуждаются в госпитализации, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба.

"В Республиканскую больницу после ДТП были доставлены пятеро пациентов. Это Кикава Д., который попал к нам с переломом бедра и ссадинами, Костылева С. с ушибом грудной клетки, Федоров Р. с ушибом лучезапястного сустава и двое детей Костылев С. и Костылев А. с сотрясениями головного мозга и ссадинами. Всем им оказали первую помощь. Федоров Р. и Костылева С. не нуждаются в дальнейшей госпитализации, травмы у них незначительные. Дети перенаправлены в детское отделение для динамического наблюдения. В больнице остается только Кикава Д., который проходит курс лечения", – сообщил собеседник.

ДТП произошло в Верхней Эшере утром 23 июля. Как сообщили в пресс-службе МВД Абхазии, водитель автомобиля Honda Кикава Д. не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, в котором находились водитель и трое пассажиров.

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