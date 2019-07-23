Беслан Шакая стал советником председателя комитета Госдумы России

Своей главной целью на новом поприще Беслан Шакая считает формирование общегражданской идентичности, укрепление и консолидацию народов, проживающих в России.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Беслан Шакая назначен советником председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам Беслан Шакая.

"Мне поступило предложение от председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова. Я с радостью принял его и согласился. Вопросы, связанные с общественной деятельностью, всегда меня привлекали, и я к ним был неравнодушен", – рассказал он.

Шакая отметил, что Россия – многонациональная страна, в которой проживает более 190 народов, и основная его задача на новом поприще – укрепление и консолидация этих народов.

"Моя цель – патриотическое воспитание молодежи. Мы должны решать вопросы молодежи, вопросы развития культуры межнациональных отношений, а также межконфессионального сотрудничества. Для этого обязательно нужно установить взаимодействие региональных властей с общественными институтами", – подчеркнул Шакая.

Беслан Шакая родился в Ткуарчале 9 октября 1970 года. Окончил экономический факультет Ростовского госуниверситета. В 2008 году организовал культурно-благотворительный фонд "Ашана". С 2019 года по настоящее время – эксперт Комиссии Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданских инициатив. Занимается бизнесом и благотворительностью.

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