Из атласа и крови: история Ткуарчалского флага

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый водруженный на здание администрации Ткуарчала в июле 1992 года флаг был сшит бойцом Национальной гвардии Абхазии Вахтангом Цицхладзе за три дня, рассказал в интервью радио Sputnik очевидец события Ричард Чкадуа.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Абхазии. Вскоре флаг появился на всех государственных объектах республики как символ суверенной страны.

Через несколько дней после утверждения официальных символов флаг был водружен над администрацией Ткуарчала. В память об этом историческом событии осталась фотография. По словам участника событий Ричарда Чкадуа, фото было сделано за несколько минут до того, как новый символ Абхазии заменил на крыше администрации советское знамя.

Группа мужчин на историческом снимке – местные жители и активисты Национальной гвардии Абхазии. Полотно достать оказалось невозможно. Флага еще не было в продаже, среди жителей распространялись лишь его эскизы (фото и рисунки того, как выглядел флаг - прим.). Ткуарчалцы решили сшить новый символ самостоятельно. Эта миссия была поручена Вахтангу Цицхладзе, который не только сшил символ, но и сам водрузил его на крышу администрации.

"Звездочки, ладонь, красный фон и бело-зеленые полоски были сшиты вручную. Насколько я помню, все было сделано из атласа. Из комнаты, в которой шился флаг, нужно было все убрать, потому что она должна была быть чистой, все ходили кругами вокруг полотна. Конечно же, такое можно увидеть только раз в жизни. Это был настоящий праздник, ведь люди поняли, что у них появилось собственное государство, которое началось с того, что флаг был водружен над администрацией", - рассказал Чкадуа.

Самодельный флаг ткуарчалцев провисел над администрацией до октября 1992 года, после его заменил сшитый по заказу государства флаг, привезенный из Гудауты.

26 октября в бою за освобождение Очамчыры Вахтанг Цицхладзе погиб.

"Группа, в составе которой он находился, застряла в городе после ночных боев. Раненый Вахтанг не мог выбраться из дома, в котором он укрывался. В тот же день дом был обстрелян и сожжен грузинскими солдатами", - рассказал Чкадуа.

Останки тела Вахтанга были обернуты сшитым им флагом и захоронены в родовом селе Атара Абхазская.

По мнению Чкадуа, в последние годы флаг Абхазии потерял свою значимость как символ государства.

"Лично мне не очень понятно, когда молодежь его накидывает как плащ и ходит с ним, к примеру, в подтверждение своих спортивных побед. Я бы себе такого не смог позволить, потому что флаг – это такой символ, который очень редко трогается руками. Единственное, с чем он соприкасается, – это ветер и небо. Нельзя превращать флаг в нечто обыденное", - считает он.

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