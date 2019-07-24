Факельное шествие и "Аураща": как в Сухуме отметили День флага

О том, как в Сухуме в День флага прошли народные гуляния, как жители столицы с факелами и флагами прошагали по набережной и какой старинный танец они исполнили, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия.

Первый знаменосец

"Это же джигиты на настоящих конях", - обращает внимание взрослых мальчик лет восьми, который, по всей видимости, приехал в Абхазию с родителями отдыхать.

"Да, это джигиты, а в руках у них абхазский Государственный флаг", – отвечает ему мужчина, вероятно, отец ребенка.

Наездники в абхазской национальной одежде с флагами двигаются к площади на набережной Махаджиров. Здесь на День флага организовали площадку для народных гуляний.

Вокруг сцены, которую соорудили на площади, уже собрались сотни жителей и гостей столицы. Многие пришли на праздник в национальной одежде и, конечно, с главным символом дня – флагом.

В окружении детей в национальной одежде медленным шагом в сторону сцены направляется мужчина лет 60, который сразу же приковывает к себе внимание. Это Виталий Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виталий Бганба в национальной одежде в окружении детей

"У меня с собой есть одна историческая фотография", – загадочно улыбается он и медленно вытаскивает карточку, на которой запечатлены первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и молодой человек в костюме и с абхазским флагом в руках.

© Sputnik На фотографии запечатлены первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и Виталий Бганба с абхазским флагом

Фотография была сделана 23 июля 1992 года во время исторической сессии Верховного совета Абхазии. Тогда был утвержден государственный символ. А молодой человек, который гордо держит в руках флаг, и есть Виталий Бганба.

"Я на тот момент возглавлял охрану Владислава Григорьевича Ардзинба, – начинает свой рассказ Виталий Бганба. – За день до утверждения флага Владислав Григорьевич подошел ко мне, протянул флаг со словами: "Сегодня ты должен спрятать этот флаг, завтра же, если сессия пройдет удачно, как только я тебе подам знак, выходи в зал с флагом". Я предложил Владиславу Григорьевичу сделать все иначе, но он настоял на своем".

Сессия прошла удачно. Как и задумывал Ардзинба, сразу после подачи знака Виталий Бганба вышел в зал с флагом. Так он фактически стал первым, кто удостоился держать официально утвержденный Государственный символ Абхазии.

Но на этом история не закончилась. После того как флаг водрузили на здание Парламента, его нужно было охранять. От грузин.

© Sputnik / Томас Тхайцук От площади возле театра до "Брехаловки" организаторы праздника расставили информационные стенды, рассказывающие историю становления флага

"Грузинам естественно не нравилось все это. Ночью они могли подняться на крышу Парламента и снять наш флаг, и тогда все пошло бы насмарку. Но никто не вызвался подниматься на крышу. Тогда я решил, что сам пойду. Со мной пошел Толик Чапагуа. Так мы с автоматами до семи утра сидели на крыше Парламента и охраняли наш флаг. Ближе к семи мы услышали чьи-то шаги. Мы взвели автоматы в ожидании, что сейчас перед нами появятся грузины. Когда тот, кто шел, услышал щелчки оружия, с лестницы сказал нам: "Не стреляйте, это я, Гена Кокоскир, я вам принес горячий хлеб". Так мы защитили наш флаг", – с улыбкой добавил Бганба.

Для Виталия 23 июля стало особенным днем в календаре. Каждый год он вместе с семьей в национальной одежде и, конечно, с исторической фотографией в нагрудном кармане приходит на набережную и участвует в народных гуляниях.

Открытая миру ладонь

На народные гуляния, организованные в Сухуме Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, были приглашены абхазские эстрадные певцы и Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария.

Вдоль набережной, подтанцовывая под абхазские мотивы, гордо проходили молодые люди в национальной одежде и с флагами. К ним периодически подходили туристы, которые просили вместе сфотографироваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вдоль набережной, подтанцовывая под абхазские мотивы, гордо проходили молодые люди в национальной одежде

От площади возле театра до "Брехаловки" организаторы праздника расставили информационные стенды, рассказывающие историю становления флага.

"Сына, почитай, что означает открытая ладонь на флаге", – обращается женщина к мальчику лет 15.

"Это символ Абхазской государственности, еще с периода Абхазского царства", – отвечаем ей, пока сын ищет ответ на стенде.

Елена Афанасьева с семьей приехала в Сухум из Минска. Туристка совершенно случайно попала на народные гуляния в День флага. Но не растерялась, быстро вошла во вкус. И даже примерила национальный женский костюм на набережной перед Абхазским драмтеатром.

"Мы пришли на набережную и попали в самую гущу абхазских традиций. Здесь и наездники, и люди в национальной одежде, и красивые абхазские песни, и зажигательные танцы. Глаза разбегаются. Хочется все и сразу посмотреть. Особенно костюмы. Такие красивые, изящные. Конечно, у нас, белорусов, тоже сохранились традиционные костюмы, но они не сравнятся с абхазскими. Я даже примерила женский костюм, довольна и счастлива", – вдохновленно рассказывает женщина.

Вскоре завершается концерт на набережной Махаджиров. Молодые люди разворачивают самый большой флаг Абхазии. Начинается факельное шествие с флагом. Участники народных гуляний следуют за знаменосцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Факельное шествие с флагом по набережной Махаджиров

Шествие завершилось на площади Сергея Багапш, где молодые люди исполнили старинный абхазский хороводный танец "Аураща".

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

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