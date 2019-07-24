Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля

В четверг 25 июля территория Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов циклонов, как южного, так и североатлантического, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В четверг 25 июля в Абхазии погода значительно ухудшится. Ожидается облачность, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, местами возможны сильные грозы, град, резкий подъем уровня воды в реках, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +21°С +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.