Земли нацпарка "Кодорское ущелье" передадут новому природоохранному ведомству

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Кабинет Министров Абхазии постановил создать новое природоохранное учреждение, которое займется управлением национальным парком "Кодорское ущелье", говорится в постановлении Кабмина.

Государственный комитет республики по экологии и охране должен учредить природоохранное ведомство до 1 октября 2019 года.

До 31 декабря текущего года комитет должен определить и представить в Кабмин состав и описание границ функциональных зон парка, а также карту-схему функционального зонирования его территории.

Государственному управлению по землепользованию и кадастру, а также администрациям Гулрыпшского и Очамчырского районов в срок до 31 декабря 2019 года поручено "обеспечить предоставление земельных участков (в том числе относящихся к категории земель лесного фонда), расположенных в границах национального парка "Кодорское ущелье" в постоянное (бессрочное) пользование создаваемому государственному учреждению".

В ведение нового природоохранного учреждения не перейдут земельные участки, относящиеся к категориям земель обороны и связи, а также участки, предоставленные на законных основаниях физическим и юридическим лицам, отметили в Кабмине.

До 31 декабря 2019 года объекты государственного имущества, расположенные на территории нацпарка также должны быть переданы новому ведомству, которое займется управлением "Кодорским ущельем".

Кабинет Министров Абхазии принял постановление об образовании национального парка "Кодорское ущелье" в марте 2019 года.

Национальный парк создан в целях сохранения природных комплексов, уникальных природных участков и объектов республики, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для познавательного и экологического туризма.

Территория парка - 136 440 гектаров.

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