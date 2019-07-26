Десять человек на место: что должен успеть сделать ЦИК Абхазии перед выборами

О том, какие задачи стоят перед Центральной избирательной комиссией Абхазии после регистрации всех кандидатов, какими правами, согласно закону, обладают кандидаты в президенты и вице-президенты, читайте в обзоре Sputnik.

26 июля Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты и проверку предоставленной ими документации. По решению комиссии ЦИКа, зарегистрированы были все десять кандидатов.

По словам председателя Центризбиркома Тамаза Гогия, решение было принято простым большинством. "За" проголосовали восемь из 15 членов комиссии.

Асмат Цвижба, Sputnik.

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После 26 июля ЦИК приступает к организации окружных участковых комиссий и избирательных участков, проведению семинаров по подготовке к выборам и подготовке списков избирателей, которые должны быть вывешены на окружных участках за 10 дней до выборов.

В задачу органа входит также организация международного пресс-центра к президентским выборам. В этот раз работа пресс-центра будет обеспечена за счет средств республиканского бюджета, в то время как в 2014 году он был профинансирован правительством России. Будут также подготавливаться списки избирателей по каждому участку.

После окончания регистрации кандидаты приступают к агитационной деятельности и участию в теледебатах в установленном ЦИКом порядке. Агитация кандидатов в президенты заканчивается за день до дня выборов.

Предвыборная агитация может проводиться на каналах государственного и негосударственного телевидения, радио и в периодических печатных изданиях. Кандидаты могут организовывать встречи с гражданами, публичные дебаты и дискуссии, "круглые столы", митинги, шествия и демонстрации, выпускать листовки и плакаты. В день выборов любая агитация запрещается.

Центральная избирательная комиссия обязана предоставить бесплатное эфирное время каждому кандидату на государственных телеканалах. Очередность выступления кандидатов в президенты определяется путем жеребьевки.

В течение 10 дней до дня выборов запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами.

Бесплатный проезд и наблюдатели на каждом участке

Права кандидатов в президенты и вице-президенты:

- Зарегистрированные кандидаты в президенты и вице-президенты на время проведения предвыборной кампании освобождаются служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы.

- Президент Абхазии, баллотирующийся на второй срок, продолжает исполнять свои полномочия, но не может использовать преимущества своего положения.

- Кандидаты в президенты Абхазии и кандидаты в вице-президенты Абхазия имеют право на бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта.

- Кандидаты и доверенные лица кандидатов не могут быть уволены с работы и переведены на другую работу или должность без их согласия.

- Кандидаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, подвергнуты аресту, задержанию или административному взысканию без согласия Генерального прокурора Республики Абхазия. Меры пресечения могут быть применены к кандидату только по решению Верховного Суда Абхазии.

- Кандидат в президенты Абхазии в любое время до выборов может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в Центральную избирательную комиссию.

- Кандидат в вице-президенты тоже может обратиться в ЦИК с заявлением о снятии кандидатуры, но не позднее, чем за 10 дней до выборов. В таком случае, кандидат в президенты может предложить другую кандидатуру, но не позднее, чем за 5 дней до выборов.

- Кандидат в президенты вправе иметь до 10 доверенных лиц, которые помогают ему в проведении избирательной кампании. Доверенное лицо кандидата имеет полномочия наблюдателя.

- Кандидат в президенты имеет право назначить наблюдателей со своей стороны на каждый избирательный участок. Всего в Абхазии насчитывается 152 участка.

Десять кандидатов

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.

Регистрация кандидатов в президенты началась с 26 июня. Первыми в ЦИКе зарегистрировалась партия "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

Также ЦИКом были зарегистрированы политическая партия "Единая Абхазия" (которая не назвала своего кандидата) и партия "Амцахара", которая выдвинула Алхаса Квициния.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

На пост президента претендуют десять человек: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.