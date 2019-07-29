"Абхазия" начинается с кафе: в Сухуме начали восстановление легендарной гостиницы

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме начали ремонтировать кафе на первом этаже сгоревшей гостиницы "Абхазия".
Как отметил собственник гостиничного комплекса Владимир Бигвава, ремонтные работы завершатся в ближайшее время, и кафе, которое тоже будет носить название "Абхазия", откроет свои двери для посетителей.
В планах собственника поэтапная реконструкция всего гостиничного комплекса, но пока все работы идут в корпусе "А", который расположен на набережной Махаджиров, добавил он."Мы уже выполнили ремонт водопровода, канализации, укрепили фундамент и стены здания.
- Проект кафе при гостинице "Абхазия"© Foto / Владимир Бигвава
- Проект кафе при гостинице "Абхазия"© Foto / Владимир Бигвава
Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в тридцать тысяч квадратных метров, его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Аидгылара и набережной Махаджиров.
Гостиничный комплекс включал в себя несколько различных зданий, в том числе бассейн, кофейню, булочную. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".
Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.
25 декабря 2007 года Парламент Абхазии принял закон "О приватизации имущественного комплекса гостиницы "Абхазия". Объект приватизировала компания "Континенталь", которая с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин выплатила 73 миллиона рублей.
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