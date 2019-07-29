"Абхазия" начинается с кафе: в Сухуме начали восстановление легендарной гостиницы

Строители отремонтировали водопровод, канализацию, укрепили фундамент и стены корпуса "А" гостиничного комплекса "Абхазия". В скором времени на первом этаже корпуса откроется кафе.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме начали ремонтировать кафе на первом этаже сгоревшей гостиницы "Абхазия".

Как отметил собственник гостиничного комплекса Владимир Бигвава, ремонтные работы завершатся в ближайшее время, и кафе, которое тоже будет носить название "Абхазия", откроет свои двери для посетителей.

© Foto / Владимир Бигвава Ремонт кафе при гостинице "Абхазия"



В планах собственника поэтапная реконструкция всего гостиничного комплекса, но пока все работы идут в корпусе "А", который расположен на набережной Махаджиров, добавил он."Мы уже выполнили ремонт водопровода, канализации, укрепили фундамент и стены здания.

Проект кафе при гостинице "Абхазия" © Foto / Владимир Бигвава

Проект кафе при гостинице "Абхазия" © Foto / Владимир Бигвава 1 / 2 © Foto / Владимир Бигвава Проект кафе при гостинице "Абхазия"

© Foto / Владимир Бигвава Ремонт кафе при гостинице "Абхазия"

Сегодня идет ремонт цокольной части гостиницы "Абхазия". Начаты работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие укладывают брусчатку в пешеходной зоне", – рассказал Бигвава.

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в тридцать тысяч квадратных метров, его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Аидгылара и набережной Махаджиров.

Гостиничный комплекс включал в себя несколько различных зданий, в том числе бассейн, кофейню, булочную. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".

© Sputnik / Александр Невежин Гостиница "Абхазия" в городе Сухуме 1 июля 1973

Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.

25 декабря 2007 года Парламент Абхазии принял закон "О приватизации имущественного комплекса гостиницы "Абхазия". Объект приватизировала компания "Континенталь", которая с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин выплатила 73 миллиона рублей.

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