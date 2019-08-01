Счастливый хэштег и "козырная" карта: какие проекты привлекают туристов в Абхазию

О том, как социальные проекты влияют на интерес к Абхазии со стороны туристов, какие идеи уже реализованы, а какие еще предстоит воплотить, обсудили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Для того, чтобы повысить интерес к Абхазии среди российских туристов, с сегодняшнего дня стартовал конкурс "Новый гость по старой карте". Как рассказали организаторы в пресс-центре Sputnik Абхазия, идея в том, чтобы вновь привлечь отдыхающих, которые когда-то посещали страну.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сделать Абхазию популярней

В начале пресс-конференции в Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму республики Абхазия Астамур Барциц сказал, что туристический сезон набирает обороты, и показатели посещения республики хорошие.

"Такие акции, как розыгрыш сертификатов, презентация нашей республики в международном пространстве влияют на увеличение туристического потока в нашу республику", - подчеркнул он.

На пресс-конференции присутствовала семья туристов, которая выиграла в фотоконкурсе путевку в Абхазию, сертификат им был вручен во время проведения фестиваля "Апсны" в столице России 30 июня.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за то прекрасное время, которое мы провели в Пицунде, мы мечтали попасть именно туда. В советское время Абхазия не нуждалась в представлении, люди не могли попасть в Пицунду, отдыхали иностранцы и высшее партийное руководство. Подобные проекты очень полезны для того, чтобы об абхазских курортах знали больше", - сказал турист Руслан Камбиев.

Его супруга Екатерина рассказала о том, как ей удалось выиграть семейную путевку на отдых в Абхазию.

"Мы с дочкой просто пошли на праздник (на фестиваль "Апсны" в парке "Красная Пресня" – ред.). Мы были в Абхазии в 2017 году, и когда муж сказал мне о том, что проводят день Абхазии, решили сходить. Уже уходя из парка, решили принять участие в фотоконкурсе, и неожиданно для нас мы стали победителями", - сказала она.

По условиям фотоконкурса любой желающий мог сделать фотографию на фестивале "Апсны" и выложить в социальной сети. Всего было разыграно три семейные путевки в республику.

Инициатор этой акции РУП ОП "Курорт Пицунда", его представитель Азамат Багателия отметил, что на протяжении последних двух лет курорт активно занимается популяризацией отдыха как в Пицунде, так и в целом в Абхазии.

Новый проект

Азамат Багателия рассказал, что с сегодняшнего дня стартует международный проект совместно Министерства по курортам и туризму Абхазии и мобильного оператора "Аквафон-GSM". Проект называется "Новый гость по старой карте".

"В проекте может принять участие любой желающий, который когда-либо приезжал в Абхазию, будь то 20 или 30 лет назад. К нам недавно приехал гость из России, который в последний раз приезжал в республику в 1989 году, он сообщил, что у него сохранились старые фотографии, карты гостя. Мы повысили класс его обслуживания, поселили в номер люкс", - подчеркнул он.

Желающий принять участие в конкурсе сможет зайти на официальный сайт "Курорта Пицунда" в раздел конкурс.

"Человек может оставить свои контактные данные, а также написать о впечатлениях от пребывания в Абхазии, загрузить фотографию и старую карту гостя. Я думаю, уже в сентябре-октябре совместно мы организуем бесплатный отдых гостям, которые когда-то к нам приезжали", - проинформировал Багателия.

Менеджер по социальным программам компании "Аквафон" Темур Гургулия заметил, что, помимо своей основной деятельности, компания осуществляет проекты, имеющие социальную значимость в стране.

"Проект "Новый гость по старой карте" направлен на популяризацию не только курорта Пицунда, но и формирование положительного имиджа всей страны", - сказал он.

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц отметил, что на организацию подобных проектов не нужны большие финансы.

"Вся программа идет на Интернет-ресурсах, мы часто говорим, что Абхазия нуждается в рекламе на региональных и федеральных каналах. Данная возможность позволяет не использовать большие деньги", - подчеркнул он.

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта "Новый гость по старой карте".

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