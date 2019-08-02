Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В предстоящие выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой, в воскресенье днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17…22°С, днем +25…30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.