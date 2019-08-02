Прогноз погоды в Абхазии на выходные

На территории Абхазии 3 и 4 августа сохранится влияние барического поля пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В предстоящие выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой, в воскресенье днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, гроза.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +17…22°С, днем +25…30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.