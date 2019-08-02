Первая и независимая: карта свободной Абхазии была издана 22 года назад

2 августа 1997 года в Сухуме прошла презентация первой послевоенной карты Абхазии на двух языках – абхазском и русском.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Первая географическая карта независимой Абхазии была издана 2 августа 1997 года, до нее существовала только карта Абхазии 1913 года.

Как рассказал в интервью радио Sputnik один из составителей карты, этнограф Тач Гицба, составление карты было непростым делом.

В период вхождения Абхазии в Грузию на правах автономии, многие абхазские названия были искажены, либо вовсе заменены на грузинские. Поэтому, Гицба и Леварду Барцыц (президент Абхазского географического общества – ред.) предстояло провести немалую работу по восстановлению топонимики, отметил ученый.

Тач Гицба привел несколько примеров восстановления топонимов. "К примеру исконное название села Гуандра было изменено на грузинское Наринчевани, также Псырцха носило название Ахали-толи, абхазское Мамзышха грузины называли Мамзиули и так далее", - отметил ученый.

Эта работа проходила под чутким вниманием первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

"Мы приходили к нему каждую неделю, он нам давал советы, подсказывал. Это помогало нам в работе", - рассказал Гицба.

После того, как материалы были собраны, их повезли в Саратов, где выпустили первую карту новой Абхазии. Карта была выпущена в двух вариантах - на абхазском и русском языках. Общий тираж составил пять тысяч экземпляров.

За 22 года после издания первой географической карты в республике была проведена большая работа по восстановлению топонимики, отметил Гицба. Эти данные могут лечь в основу при разработке еще более новой карты. по словам Гицба, также необходимо продумать механизмы, чтобы не допускать искажения географических названий.

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