Старый Сухум: русские дачи абхазской столицы

В начале ХХ века в Сухуме среди самых разных вилл, особняков и домов появлялись и дачи русских богачей, ученых, военных. В тиши сухумской бухты они находили покой, которого тогда не было и не могло быть в обуреваемой революционными страстями и политическими волнениями России. Все было как по Бродскому, хоть он писал и о другом месте и времени – "Если суждено в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря". В каком-то смысле Сухум стал таким местом для многих жителей Российской империи на заре прошлого века.

Здесь, у моря, среди буйной субтропической растительности русские возводили свои дачи, которые всегда были окружены роскошными садами и парками, обязательно имели широкие веранды, террасы и балконы. Хозяева, наверняка, с удовольствием и умиротворением наблюдали тихие сухумские закаты и встречали такие же тихие рассветы.

Отрадно, что некоторые дачи сохранились в Сухуме и по сей день, судьба других более печальна.

Дача Лаптева в Сухуме

Начнем, пожалуй, с оставшихся. В конце XIX века в Сухум приезжает некто Дмитрий Лаптев, москвич, известный богач. Город его впечатлил, и он решается купить на Подгорном шоссе сразу несколько санитарных участков, на которых начал строительство.

В 1898 году на Подгорном шоссе, а ныне улице Дагестанской, появилась двухэтажная дача Лаптева. Здесь и стали проживать Дмитрий Лаптев с женой Анной Сергеевной Третьяковой. По сведениям Анзора Агумава, жена Лаптева была дочерью Сергея Третьякова – одного из меценатов Третьяковых, известных коллекционеров искусства, основателей Третьяковской галереи.

© Foto / из архива Анзора Агумаа Дача Лаптева

Дача, построенная Лаптевым, отличалась своеобразной красотой и не была похожа ни на одну другую в Сухуме. "Восхищает и особенная кирпичная кладка, и восходящая форма окон этой дачи. Такое можно было сделать лишь с большой любовью", — говорит об этом здании архитектор Отар Кебуриа. С сожалением архитектор отмечает, что и крыша здания, которая недавно была заменена, и все пристройки довольно серьезно нарушают его изначальную архитектурную планировку и гармонию.

Сегодня бывшая дача Лаптевых разделена на частные квартиры. Лаптевы жили на даче шесть лет, до смерти в 1904 году Дмитрия Лаптева. Супруги, кстати говоря, не только построили дачу, но и разбили вокруг нее богатый сад, это потом из него вырос парк Курченко.

Двухэтажное здание вмещало в себя 22 комнаты, а еще имелся обширный подвал. Во время русско-японской войны Анна Лаптева стала представительницей Красного Креста, она организовала на собственной даче пансион для раненых солдат. Санаторий был бесплатным, в нем имелось десять коек. После войны он закрылся за ненадобностью, но Анна Сергеевна опять нашла себе новое занятие, тоже предполагавшее бескорыстную помощь нуждающимся – она стала попечительницей сухумского общества "Вспомоществования недостаточных учеников".

Чтобы содержать себя в довольно сложное время перед Октябрьской революцией Лаптева превратила дачу в пансион "Мон-Ре-По", который содержала некто Исаджанова. Отсюда эту дачу сухумцы всегда называют по-разному, говорят о ней — и дача Лаптевых, и пансион Исаджановой, а иногда даже именуют дачей Третьяковой по девичьей фамилии Анны Сергеевны.

После 1921 года дача была муниципализирована, какое-то время в ней размещался детский сад. Это здание включено в список архитектурных памятников.

Абхазия и Серебрянников

Другая дача, о которой хочется рассказать в этой статье, так называемая дача Серебрянникова, хотя, конечно, мало кто сейчас знает это здание в городе под таким названием. Ныне в нем располагается Институт Ботаники АНА, а когда-то это была одна из самых красивых дач города.

И опять конец XIX века, Сухум. Местечко рядом с Ботаническим садом, который заложил еще генерал Раевский, покупает горный инженер Семион Иванович Серебрянников. В 1896 году он строит ассиметричное двухэтажное здание, архитектурным акцентом которого стало некое подобие башни.

В 1904 году в даче Серебрянникова стали снимать квартиры и комнаты за деньги, и он стал называться пансионом Ковальской. Чуть позже Серебрянников продал дачу Сухумскому обществу сельского хозяйства.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Дача инженера С.И.Серебрянникова.

Изначальный облик дачи Серебрянникова нам известен по сохранившейся старинной открытке. Одного взгляда на эту открытку достаточно, чтобы понять, насколько серьезно изменен исторический облик этого здания.

В Институте ботаники были проведены серьезные ремонтные работы, что, конечно, хорошо. Понятно, что все хотят работать в новых, удобных зданиях, но, к сожалению, и в интерьере, и в экстерьере здания было утрачено много ценного и красивого. Чего стоили только старинные изразцовые керамические камины. Ни один такой камин не сохранился. Но все же здание стоит на прежнем месте и, несмотря на серьезные видоизменения, носит статус памятника архитектуры.

Читайте также: