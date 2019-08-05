"Ваши права!": всегда ли ГАИ Абхазии может забирать водительские удостоверения

О том, в каких случаях инспекторы ГАИ Абхазии имеют законное право изымать водительское удостоверение за нарушение правил дорожного движения, о чем говорит закон и молчит МВД, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

В Абхазии много лет действует практика, когда за любое нарушение правил дорожного движения инспектор ГАИ изымает водительское удостоверение. "Права" можно вернуть только после оплаты штрафа. По сути, автоинспекция, изымая "права", применяет обеспечительную меру для оплаты штрафа, но вот законна ли она?

За что?

Кодекс республики о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях четко дает понять, что водительское удостоверение изымается инспекторами ГАИ только в случае совершения водителем административного правонарушения, влекущего лишение права управления транспортным средством, говорит ведущий юрист консалтинговой компании "Александров и Папаскири" Мактина Какалия.

Инспектор выписывает временное разрешение на управление транспортным средством не более чем на два месяца. Если суд не уложился в отведенные сроки, то действие "времянки" продлевается еще на один месяц. Больше продлений не предусмотрено.

По словам Мактины Какалия, в отношении нарушителя правил дорожного движения, по закону, можно использовать только одну меру – или изъятие водительского удостоверения, или наложение штрафных санкций. Одновременно два наказания за одно нарушение быть не может.

За что в Абхазии можно лишиться водительских прав? За недопустимый уровень тонировки автостекол, если нарушение было неоднократным в течение года, за превышение скоростного режима на 30 и более километров в час, проезд на красный свет, пересечение сплошной или проезд под знаки "Въезд запрещен", "Движение запрещено", "Опасность".

Водительского удостоверения могут лишить за создание аварийной ситуации, нарушение правил эксплуатации автомобиля, повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека.

Самые жесткие меры направлены на борьбу с ездой в нетрезвом состоянии. За управление в состоянии опьянения, равно как и за передачу руля человеку, находящемуся в состоянии опьянения.

МВД молчит

Sputnik пытался выяснить в МВД Абхазии, на основании каких нормативных, распорядительных или иных актов сотрудники госавтоинспекции республики изымают водительское удостоверение за любое нарушение. Ответа, подтверждающего законность таких действий инспекторов, как и отказа в предоставлении информации, от пресс-службы ведомства не последовало.

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