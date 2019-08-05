Прогноз погоды в Абхазии на неделю

На предстоящей неделе в Абхазии погоду будут формировать холодный антициклон с запада и теплые массы воздуха с юга.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В пятницу и субботу влияние на погоду окажет пониженное атмосферное давление. Переменная облачность, осадки маловероятны, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16°С +23°С, днем +26°С +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.