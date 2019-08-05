17:56 05 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.05
  • EUR72.37
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (172)
49 0 0

На предстоящей неделе в Абхазии погоду будут формировать холодный антициклон с запада и теплые массы воздуха с юга.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В пятницу и субботу влияние на погоду окажет пониженное атмосферное давление. Переменная облачность, осадки маловероятны, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16°С +23°С, днем +26°С +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (172)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Студенческий рай: составлен рейтинг лучших городов мира для учебы и жизни
Земля задрожала: кадры взрыва на территории воинской части в Красноярском крае
Смертельная статистика: убийства и суициды в странах ЕС
Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС
Соцсети
Sputnikabkhazia