Сухумчанин одесского "разлива": Владимир Делба рассказал о Вилли Токареве

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В конце пятидесятых годов прошлого века Вилли Токарев некоторое время жил и выступал в Сухуме, сказал в интервью радио Sputnik писатель Владимир Делба.

"Он был одесского разлива: взрывной, энергичный, с очень специфичным чувством юмора высокой марки, о которой говорят, этот юмор только в Одессе. Токарев был очень коммуникабельным, доброжелательным и добродушным человеком", - добавил он.

Писатель отмечает, что все, кто знал Токарева, относились к нему очень тепло, поскольку он сам был генератором тепла.

© Sputnik / Андрей Александров Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев на XXII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"

"Тогда он, конечно, не был Вилли Токаревым, которого весь мир узнал. Но он пел. Один из вариантов времяпрепровождения молодежи тогда были танцы. Танцы были на центральной турбазе. Иногда мы туда проникали. И он там пел. Его песни для нас, южан, были непривычными. Мы же народ романтичный, и в моде были песни медленные, итальянские. Шансон для нас был совершенно непривычным. Но его песни пользовались успехом и уважением", - рассказал Владимир Делба.

С Вилли Токаревым Делба встретился совершенно случайно спустя много лет.

"Я встретился с ним в 2015 году на ВДНХ, где отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, там был президент Абхазии, правительство России, было много ветеранов. Пригласили Вилли Токарева, который с удовольствием приехал и пел, он подарил мне компакт-диск с его песнями. Поражает то, что он был выдавлен из страны советской системой, как и многие другие, казалось бы, у него должна быть какая-то обида, но он, наоборот, был влюблен в Россию", - подчеркнул писатель.

В ряду исполнителей, которые работали за рубежом в 70-80-е годы, были Шуфутинский, Галич, Успенская, с большим удовольствием слушали Токарева.

"Слушал, не потому, что я его знал, а по той причине, что у него было что-то доброе, одновременно с юмором, у него была какая-то грусть. К примеру, песня "Небоскребы", она вроде смешная, на самом деле очень много грусти в этой песне. Я не собирал записи, как делали многие, но когда была возможность, слушал с удовольствием", - рассказал писатель.

Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.

© Sputnik / Евгений Одиноков Вручение премии "Шансон года"

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь - она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева "В шумном балагане", который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.

© Sputnik / Валерий Мельников Открытие выставки The Summer Fair Moscow 2010

Делба о Вилли Токареве: он был генератором тепла>>

В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.