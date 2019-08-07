Активные районы и "зависшие" пенсии: паспортизация в Абхазии близится к завершению

Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась более трех лет назад, с марта 2019 года пенсионеры, не обменявшие старый документ, перестали получать пенсии. Как идет паспортизация и решается проблема с пересчетом выплат, разбирался корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Паспортизация населения Абхазии подходит к завершению, проинформировало пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии. На сегодняшний день по республике принято в производство 139 655 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано около 130 тысяч паспортов. До четырех тысяч документов готовы к выдаче.

Выдача в усиленном режиме

"Все подразделения паспортного Управления продолжают работу в усиленном режиме, готовы к приему заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт, и выдачи готовых документов", - сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее активными в процессе обмена документов были жители Сухума, Гудауты и Очамчыры. Более 26 тысяч паспортов получили жители столицы, около 18000 граждан получили паспорта в Гудаутском районе и более 14 200 - в Очамчырском районе, уточнили в министерстве.

Способ проверки готовности паспортов упрощен, отмечается в заявлении. Гражданам при сдаче документов выдаются 19-значные номерки, с помощью которых у населения есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД Абхазии по специальной вкладке. Этот сервис введен для удобства граждан, исключает необходимость периодического посещения людей паспортных подразделений за информацией о готовности их документа.

Пресс-служба МВД подчеркнула, что в паспортных службах ведомства с приемом и выдачей документов нет никаких сложностей.

"Для граждан, проживающих в отдаленных местностях и сталкивающихся с возможными транспортными проблемами при поддержке администраций сел и районов разработан график приема. Жители городов и административных центров имеют возможность посетить паспортную службу в послеобеденное время", - уточняется в сообщение.

Для получения или обмена общегражданского паспорта инспектора паспортного подразделения выезжают по адресам и на месте осуществляют прием документов. Эта услуга предоставляется недееспособным гражданам, у которых нет возможности выехать в паспортный стол, пишет пресс-служба.

Пересчет пенсий

В январе 2019 года Кабмин Абхазии продлил срок действия общегражданских внутренних паспортов старого образца для пенсионеров до 1 марта 2019 года. По словам начальника Управления пенсий и пособий Министерства труда, занятости и соцобеспечения Анжелы Читанава, количество получателей пенсий в марте 2019 года уменьшилось на двадцать тысяч человек.

Такое уменьшение связано с тем, что с марта 2019 года выплаты пенсий гражданам Абхазии было приостановлено тем гражданам, которые не представили копию нового образца паспорта гражданина Абхазии.

"Следует отметить, что с марта по август 2019 года выплата пенсий восстановлена десяти из этих двадцати тысяч граждан. В число этих десяти тысяч граждан входят не только те, кто не предоставил новые образцы паспортов или вида на жительства, но и те, кто не донес необходимые справки. Общее количество получателей пенсий к августу текущего года составляет 38 тысяч 191", - отметила Читанава.

Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Причиной замены старого образца общегражданского паспорта на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии.

Читанава рассказала, что 1218 жителей Галского района получают абхазскую пенсию, в основном, на основании вида на жительства.

Она добавила, что для всех пенсионеров республики, которым была приостановлена выплата пенсий с 1 марта 2019 года, произведут перерасчет.

"Выплаты пенсий будут производиться с момента ее приостановления. То есть, когда бы пенсионер ни предоставил новый паспорт или вид на жительство, его пенсия будет рассчитана с 1 марта 2019 года. Вся сумма за это время выдается", - объяснила Читанава.

Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов. Новые паспорта имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак".

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