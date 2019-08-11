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Празднование Курбан-байрам в Сухумской мечети

Мусульмане Абхазии отметили Курбанныхуа

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба
В Абхазии
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Праздник Курбан-Байрам в Абхазии отметили в Сухуме и Гудауте.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Сухумская мечеть в воскресенье 11 августа стала центром празднования главного мусульманского праздника Курбан-Байрам в Абхазии.

На праздничную молитву и намаз, которые возглавил имам-хатыб (проповедник – ред.) Сухумской мечети Салих Кварацхелия, собрались сотни верующих.

Празднование Курбан-байрама в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Все желающие совершить праздничный намаз в Курбанныхуа не поместились в Сухумской мечети, потому верующие разложили коврики прямо на проезжей части улицы.

"В Сухуме все желающие не поместились внутри мечети и во дворе. С разрешения ГАИ мы перегородили проезжую часть по улице Сахарова", - сообщил Sputnik председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба.

Празднование Курбан-Байрама прошло также и в Гудауте, здесь молитву и намаз возглавил имам Алхас Нанба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил мусульман республики с праздником Курбан-Байрам, сообщается на официальном сайте президента.

"Вне зависимости от исповедуемых религий мы должны совместно строить государство. Без взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных религий невозможна стабильная, спокойная жизнь страны. Считаю, что нам нужно продолжать работать в этом направлении", - сказал Хаджимба.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.

В связи с празднованием Курбан-Байрама, который выпадал на воскресенье, понедельник 12 августа объявлен в республике выходным нерабочим днем.

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Теги:
Абхазия, Курбан-байрам


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